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حساب المواطن: بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 39

عن شهر فبراير الجاري.. والتقديم من خلال البوابة الإلكترونية

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم، البدء باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 39 لشهر فبراير 2021، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 1.9 مليار ريال؛ مخصّص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 13 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 90 مليار ريال؛ منها 667 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

برنامج حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حساب المواطن: بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 39
سبق

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم، البدء باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 39 لشهر فبراير 2021، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 1.9 مليار ريال؛ مخصّص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 13 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 90 مليار ريال؛ منها 667 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
02:28 PM

حساب المواطن: بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 39

عن شهر فبراير الجاري.. والتقديم من خلال البوابة الإلكترونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم، البدء باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 39 لشهر فبراير 2021، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 1.9 مليار ريال؛ مخصّص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 13 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 90 مليار ريال؛ منها 667 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,105
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,513
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,809
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,487

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