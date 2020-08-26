بدورها أغلقت دوريات المرور الخط المؤدي إلى الهدا احترازيًّا لحين إخماد الحريق الذي تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماده، وبدأت بتسيير حركة السير.

باشرت آليات الدفاع المدني، إخماد حريق شب في مركبة بمنتصف طريق الكر؛ مما تسبب في عرقلة حركة السير.

احتراق مركبة في طريق الهدا.. والدفاع المدني يسيطر على الحريق أحمد العبدالله سبق 2020-08-26 باشرت آليات الدفاع المدني، إخماد حريق شب في مركبة بمنتصف طريق الكر؛ مما تسبب في عرقلة حركة السير. بدورها أغلقت دوريات المرور الخط المؤدي إلى الهدا احترازيًّا لحين إخماد الحريق الذي تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماده، وبدأت بتسيير حركة السير.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 07:16 PM

احتراق مركبة في طريق الهدا.. والدفاع المدني يسيطر على الحريق تم إغلاق الطريق احترازياً لحين إخماده





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باشرت آليات الدفاع المدني، إخماد حريق شب في مركبة بمنتصف طريق الكر؛ مما تسبب في عرقلة حركة السير.

بدورها أغلقت دوريات المرور الخط المؤدي إلى الهدا احترازيًّا لحين إخماد الحريق الذي تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماده، وبدأت بتسيير حركة السير.