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"الوطني للأرصاد": عوالق ترابية على نجران تستمر حتى 6 مساءً

قال: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل محافظة شرورة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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"الوطني للأرصاد": عوالق ترابية على نجران تستمر حتى 6 مساءً
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
10:10 AM

"الوطني للأرصاد": عوالق ترابية على نجران تستمر حتى 6 مساءً

قال: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل محافظة شرورة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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