الموارد البشرية تُعيد 12 مليون ريال "استحقاقات موظف" في بيشة

تمكّنت إدارة التسوية الودية بمحافظة بيشة؛ التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، من عقد صلح لعامل "سعودي" في إحدى منشآت القطاع الخاص، واستعادة حقوقه المالية بمبلغ وقدره "اثنا عشر مليوناً وسبعمائة ألف ريال" (12.700.000) ريال.

وكان الصلح على تسليمه أجوره المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى أيام الإجازات، وحقوق مالية أخرى.