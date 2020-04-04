"مدني مكة" تحذّر المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية

أمطار رعدية ورياح سطحية على محافظات عدة حتى 8 مساءً

دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات وإرشادات السلامة.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية على محافظات منطقة مكة المكرّمة.

وتشمل الحالة "الطائف، أضم، الخرمة، العرضيات، المويه، تربة، رنية، ميسان"، وتستمر حتى الثامنة مساءً.