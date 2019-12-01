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أمانة الرياض: فيديو هبوط وحادث "طريق الدائري" قديم وتم معالجته

تم صيانته في حينه من قِبل وزارة النقل المسؤولة عن الموقع

أكدت أمانة منطقة الرياض أن الفيديو المتداول، والذي يُظهر وقوع حادث على طريق الدائري الثاني بسبب هبوط في الطبقة الأسفلتية قديم، وتم معالجة الملاحظة وقتها.

وأوضحت "الأمانة" أن الحادث المتداول وقع عام ٢٠١٦م، وتم صيانة الطريق ومعالجة الهبوط في حينه من قِبل وزارة النقل المسؤولة عن الموقع.

أمانة الرياض طريق الدائري الثاني هبوط في الطبقة الأسفلتية

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أمانة الرياض: فيديو هبوط وحادث "طريق الدائري" قديم وتم معالجته
سبق

أكدت أمانة منطقة الرياض أن الفيديو المتداول، والذي يُظهر وقوع حادث على طريق الدائري الثاني بسبب هبوط في الطبقة الأسفلتية قديم، وتم معالجة الملاحظة وقتها.

وأوضحت "الأمانة" أن الحادث المتداول وقع عام ٢٠١٦م، وتم صيانة الطريق ومعالجة الهبوط في حينه من قِبل وزارة النقل المسؤولة عن الموقع.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
09:53 PM

أمانة الرياض: فيديو هبوط وحادث "طريق الدائري" قديم وتم معالجته

تم صيانته في حينه من قِبل وزارة النقل المسؤولة عن الموقع

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فهد الغبيوي - الرياض
1
2,065

أكدت أمانة منطقة الرياض أن الفيديو المتداول، والذي يُظهر وقوع حادث على طريق الدائري الثاني بسبب هبوط في الطبقة الأسفلتية قديم، وتم معالجة الملاحظة وقتها.

وأوضحت "الأمانة" أن الحادث المتداول وقع عام ٢٠١٦م، وتم صيانة الطريق ومعالجة الهبوط في حينه من قِبل وزارة النقل المسؤولة عن الموقع.

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