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وزير الشؤون الإسلامية: مكبرات الصوت في المساجد ليست من العبادة ومشايخ المملكة أجازوا إيقافها

قال: السعودية تحافظ على الدين والعقيدة وخدمة الإسلام ودول العالم الإسلامي تجني ثمار النهج الصحيح

قال وزير #الشؤون_الإسلامية دكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن مشايخ #المملكة أجازوا إيقاف #مكبرات_الصوت في المساجد و #المملكة تحافظ على الدين والعقيدة وخدمة الإسلام.

وأضاف وفق ما نقلته "الإخبارية" اليوم: تلقينا عديداً من المطالبات بإيقاف #مكبرات_الصوت في المساجد و #مكبرات_الصوت من الأشياء المستحدثة والمغرضون يشكّكون في نهج #المملكة وليس لهم قيمة لدينا.

وتابع: دول العالم الإسلامي تجني ثمار النهج الصحيح والاعتدال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الشؤون الإسلامية: مكبرات الصوت في المساجد ليست من العبادة ومشايخ المملكة أجازوا إيقافها
سبق

قال وزير #الشؤون_الإسلامية دكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن مشايخ #المملكة أجازوا إيقاف #مكبرات_الصوت في المساجد و #المملكة تحافظ على الدين والعقيدة وخدمة الإسلام.

وأضاف وفق ما نقلته "الإخبارية" اليوم: تلقينا عديداً من المطالبات بإيقاف #مكبرات_الصوت في المساجد و #مكبرات_الصوت من الأشياء المستحدثة والمغرضون يشكّكون في نهج #المملكة وليس لهم قيمة لدينا.

وتابع: دول العالم الإسلامي تجني ثمار النهج الصحيح والاعتدال.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
01:53 PM

وزير الشؤون الإسلامية: مكبرات الصوت في المساجد ليست من العبادة ومشايخ المملكة أجازوا إيقافها

قال: السعودية تحافظ على الدين والعقيدة وخدمة الإسلام ودول العالم الإسلامي تجني ثمار النهج الصحيح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
17
5,243

قال وزير #الشؤون_الإسلامية دكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن مشايخ #المملكة أجازوا إيقاف #مكبرات_الصوت في المساجد و #المملكة تحافظ على الدين والعقيدة وخدمة الإسلام.

وأضاف وفق ما نقلته "الإخبارية" اليوم: تلقينا عديداً من المطالبات بإيقاف #مكبرات_الصوت في المساجد و #مكبرات_الصوت من الأشياء المستحدثة والمغرضون يشكّكون في نهج #المملكة وليس لهم قيمة لدينا.

وتابع: دول العالم الإسلامي تجني ثمار النهج الصحيح والاعتدال.

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