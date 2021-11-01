الانضباط تغرم الهلال والأهلي 20 ألف ريال .. بسبب علب المياه
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق ، اليوم الاثنين ، قراراً بتغريم نادي الهلال مبلغ 10 آلاف ريال لرمي جماهيره علبة مياه واحدة تجاه مضمار الملعب في مباراة الأهلي. كما غرمت الانضباط النادي الأهلي مبلغ 10 آلاف لذات السبب .
وأقرت الغرامة على الناديين وفقاً لقرار مراقب مباراة الأهلي والهلال ، التي جمعت الفريقين في الجولة العاشرة من دوري المحترفين ، وأنتهت بالتعادل 1/1.
الانضباط تغرم الهلال والأهلي 20 ألف ريال .. بسبب علب المياه
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-11-01
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق ، اليوم الاثنين ، قراراً بتغريم نادي الهلال مبلغ 10 آلاف ريال لرمي جماهيره علبة مياه واحدة تجاه مضمار الملعب في مباراة الأهلي. كما غرمت الانضباط النادي الأهلي مبلغ 10 آلاف لذات السبب .
وأقرت الغرامة على الناديين وفقاً لقرار مراقب مباراة الأهلي والهلال ، التي جمعت الفريقين في الجولة العاشرة من دوري المحترفين ، وأنتهت بالتعادل 1/1.
01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
09:16 PM
الانضباط تغرم الهلال والأهلي 20 ألف ريال .. بسبب علب المياه
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق ، اليوم الاثنين ، قراراً بتغريم نادي الهلال مبلغ 10 آلاف ريال لرمي جماهيره علبة مياه واحدة تجاه مضمار الملعب في مباراة الأهلي. كما غرمت الانضباط النادي الأهلي مبلغ 10 آلاف لذات السبب .
وأقرت الغرامة على الناديين وفقاً لقرار مراقب مباراة الأهلي والهلال ، التي جمعت الفريقين في الجولة العاشرة من دوري المحترفين ، وأنتهت بالتعادل 1/1.