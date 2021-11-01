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الانضباط تغرم الهلال والأهلي 20 ألف ريال .. بسبب علب المياه

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق ، اليوم الاثنين ، قراراً بتغريم نادي الهلال مبلغ 10 آلاف ريال لرمي جماهيره علبة مياه واحدة تجاه مضمار الملعب في مباراة الأهلي.
كما غرمت الانضباط النادي الأهلي مبلغ 10 آلاف لذات السبب .

وأقرت الغرامة على الناديين وفقاً لقرار مراقب مباراة الأهلي والهلال ، التي جمعت الفريقين في الجولة العاشرة من دوري المحترفين ، وأنتهت بالتعادل 1/1.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الانضباط تغرم الهلال والأهلي 20 ألف ريال .. بسبب علب المياه
سبق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق ، اليوم الاثنين ، قراراً بتغريم نادي الهلال مبلغ 10 آلاف ريال لرمي جماهيره علبة مياه واحدة تجاه مضمار الملعب في مباراة الأهلي.
كما غرمت الانضباط النادي الأهلي مبلغ 10 آلاف لذات السبب .

وأقرت الغرامة على الناديين وفقاً لقرار مراقب مباراة الأهلي والهلال ، التي جمعت الفريقين في الجولة العاشرة من دوري المحترفين ، وأنتهت بالتعادل 1/1.


01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
09:16 PM

الانضباط تغرم الهلال والأهلي 20 ألف ريال .. بسبب علب المياه

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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1,981

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق ، اليوم الاثنين ، قراراً بتغريم نادي الهلال مبلغ 10 آلاف ريال لرمي جماهيره علبة مياه واحدة تجاه مضمار الملعب في مباراة الأهلي.
كما غرمت الانضباط النادي الأهلي مبلغ 10 آلاف لذات السبب .

وأقرت الغرامة على الناديين وفقاً لقرار مراقب مباراة الأهلي والهلال ، التي جمعت الفريقين في الجولة العاشرة من دوري المحترفين ، وأنتهت بالتعادل 1/1.


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