الانضباط تغرم الهلال والأهلي 20 ألف ريال .. بسبب علب المياه

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق ، اليوم الاثنين ، قراراً بتغريم نادي الهلال مبلغ 10 آلاف ريال لرمي جماهيره علبة مياه واحدة تجاه مضمار الملعب في مباراة الأهلي.

كما غرمت الانضباط النادي الأهلي مبلغ 10 آلاف لذات السبب .

وأقرت الغرامة على الناديين وفقاً لقرار مراقب مباراة الأهلي والهلال ، التي جمعت الفريقين في الجولة العاشرة من دوري المحترفين ، وأنتهت بالتعادل 1/1.



