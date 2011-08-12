وسط حراسة مشددة.. 40 ألف مسلم يؤدون صلاة العيد بلندن

تبادلوا التهاني في جو مفعم بالأخوة الإسلامية

أدى المسلمون من جميع الجاليات الإسلامية في العاصمة البريطانية صلاة العيد مسجد لندن المركزي، وذلك بحضور أعداد من رجال شرطة لندن، حيث وصلت الأعداد إلى أكثر من 40 ألف مصلٍّ.

وقال الدكتور أحمد الديبان المشرف على المركز الثقافي بلندن والجامع وأعضاء المركز قد أعدوا عدّتهم الكاملة استعداداً لهذه المناسبة الدينية الكريمة، وتبادلوا التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع المسلمين في جو مفعم بالأخوة الإسلامية لجميع المسلمين هناك.

وأشار إلى الأعداد الكبيرة دعت إدارة مسجد لندن لإقامة صلاة العيد ست مرات لاستضافتهم في المسجد الذي يتسع لعشرة آلاف مصلٍّ فقط.

يشار إلى أن عدداً كبيراً من المسلمين قد توفدوا على المركز يوم عرفة، حيث تناولوا الإفطار بعد صيامهم، داعين الله تعالى أن يمن على المسلمين بالسلام والوئام والخير للإنسانية جمعاء.