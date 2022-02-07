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بين حلم الأهلي المصري بلوغ نهائي كأس العالم .. عقبة بالميراس البرازيلي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مساء غد الثلاثاء، نظيره بالميراس البرازيلي، في نصف نهائي مونديال الأندية، النسخة الـ 18 في أبو ظبي.

وبلوغ الأهلي لدور الأربعة هو الرابع في المسابقة العالمية للأندية بعد أعوام 2006 و2012 و2020، وقد خرج في مناسبتين على يد فريق برازيلي وبالتالي يأمل في أن تكون الثالثة ثابتة على غرار عقدته المكسيكية التي فكها في ربع النهائي عندما تغلب على مونتيري المكسيكي.

الأهلي المصري بالميراس البرازيلي كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بين حلم الأهلي المصري بلوغ نهائي كأس العالم .. عقبة بالميراس البرازيلي
سبق

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مساء غد الثلاثاء، نظيره بالميراس البرازيلي، في نصف نهائي مونديال الأندية، النسخة الـ 18 في أبو ظبي.

وبلوغ الأهلي لدور الأربعة هو الرابع في المسابقة العالمية للأندية بعد أعوام 2006 و2012 و2020، وقد خرج في مناسبتين على يد فريق برازيلي وبالتالي يأمل في أن تكون الثالثة ثابتة على غرار عقدته المكسيكية التي فكها في ربع النهائي عندما تغلب على مونتيري المكسيكي.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
10:42 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
12:55 AM

بين حلم الأهلي المصري بلوغ نهائي كأس العالم .. عقبة بالميراس البرازيلي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,487

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مساء غد الثلاثاء، نظيره بالميراس البرازيلي، في نصف نهائي مونديال الأندية، النسخة الـ 18 في أبو ظبي.

وبلوغ الأهلي لدور الأربعة هو الرابع في المسابقة العالمية للأندية بعد أعوام 2006 و2012 و2020، وقد خرج في مناسبتين على يد فريق برازيلي وبالتالي يأمل في أن تكون الثالثة ثابتة على غرار عقدته المكسيكية التي فكها في ربع النهائي عندما تغلب على مونتيري المكسيكي.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,477
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