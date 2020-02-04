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مصادر: ضبط المتهم في واقعة "صور وفيديو التحرش" بوادي الدواسر

رجال الأمن نجحوا خلال ٧٢ ساعة في تحديد هوية الشخص والقبض عليه

علمت مصادر "سبق"، أن الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر، قبضت على الشخص الذي ظهر في مقطع واقعة التحرش بأحد أسواق المحافظة.

‫وأكدت المصادر، أن رجال الأمن نجحوا خلال ٧٢ ساعة من تحديد هوية الشخص المتهم وضبطه، بمتابعة وإشراف من محافظة وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك.

‫وكانت "سبق" قد انفردت بنشر خبر عن تحري الجهات الأمنية عن واقعة تحرش، وثّقها فيديو متداول، وصور من كاميرات مراقبة داخل إحدى الأسواق وتحديدًا بسوق الخماسين.

محافظة وادي الدواسر الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر: ضبط المتهم في واقعة "صور وفيديو التحرش" بوادي الدواسر
سبق

علمت مصادر "سبق"، أن الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر، قبضت على الشخص الذي ظهر في مقطع واقعة التحرش بأحد أسواق المحافظة.

‫وأكدت المصادر، أن رجال الأمن نجحوا خلال ٧٢ ساعة من تحديد هوية الشخص المتهم وضبطه، بمتابعة وإشراف من محافظة وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك.

‫وكانت "سبق" قد انفردت بنشر خبر عن تحري الجهات الأمنية عن واقعة تحرش، وثّقها فيديو متداول، وصور من كاميرات مراقبة داخل إحدى الأسواق وتحديدًا بسوق الخماسين.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
11:46 AM

مصادر: ضبط المتهم في واقعة "صور وفيديو التحرش" بوادي الدواسر

رجال الأمن نجحوا خلال ٧٢ ساعة في تحديد هوية الشخص والقبض عليه

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
13
12,422

علمت مصادر "سبق"، أن الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر، قبضت على الشخص الذي ظهر في مقطع واقعة التحرش بأحد أسواق المحافظة.

‫وأكدت المصادر، أن رجال الأمن نجحوا خلال ٧٢ ساعة من تحديد هوية الشخص المتهم وضبطه، بمتابعة وإشراف من محافظة وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك.

‫وكانت "سبق" قد انفردت بنشر خبر عن تحري الجهات الأمنية عن واقعة تحرش، وثّقها فيديو متداول، وصور من كاميرات مراقبة داخل إحدى الأسواق وتحديدًا بسوق الخماسين.

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