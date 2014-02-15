تدشين مقر "الدال للخدمات العقارية" المتخصصة في الحلول الرقمية الموثوقة والآمنة بالمملكة

"الرشيد": تقدِّم منتجات مبتكرة ورائدة لرفع مستوى الأداء الخدمي

شهدت الرياض تدشين مقر "شركة الدال للخدمات العقارية"، وهي الشركة المتخصصة في صناعة الحلول الرقمية الموثوقة والآمنة للسوق العقارية في المملكة العربية السعودية، بتحالف بين شركتَيْ "علم" الرائدة في توفير الحلول الرقمية، و"إتقان العقارية" رائدة التسويق العقاري.



أُقيم حفل التدشين الاثنين الماضي بمقر الشركة في "برج إتقان" بمدينة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي، ورئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، وعدد من المسؤولين بالشركتَيْن، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.



وبتلك المناسبة أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الدال للخدمات العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن الشركة ستقدم مختلف المنتجات العقارية بمزيج فريد من الابتكار الرقمي، والريادة العقارية الرقمية، وصناعة بيئة عقارية رقمية آمنة وموثوقة. مضيفًا بأن الشركة متخصصة في تقديم الخدمات الرقمية وتنظيم وإقامة المزادات العقارية الرقمية، والتقييم العقاري، والتسويق العقاري، والاستشارات العقارية، والدراسات العقارية.



وأشار "الرشيد" إلى أنه منذ إطلاق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030 تبنت السعودية مفهوم التحول الرقمي الحكومي؛ إذ أسهم وجود بنية تحتية رقمية قوية في تسريع عملية التحول الرقمي فيها، حتى صنفت ضمن أفضل 10 دول متقدمة في العالم؛ لما تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية.



وبيَّن "الرشيد" أن هذا التطور الكبير الذي شهدته السعودية انعكس على مناحي الحياة كافة في السعودية بقطاعاتها المختلفة، منها القطاع العقاري الذي أخذ في التشكُّل الرقمي من خلال منتجاته وخدماته المتنوعة، وأسهم في رفع مستوى وكفاءة الأداء، وتسهيل الخدمات مكانيًّا وزمانيًّا بدقة واحترافية أعلى.



وأوضح عبدالعزيز الرشيد أنه مواكبة لذلك التحول أُبرمت اتفاقيات، وعُقدت شراكات، تتلاقى فيها الخبرات، وتتعاضد فيها الإمكانات لتحقيق الطموحات.. مضيفًا بأنه في خطوة لصناعة الفرص واستثمارها تطابقت الرؤى لبناء شراكة استراتيجية نوعية في السوق العقاري، تجمع بين الشركة الرائدة في القطاع الرقمي (شركة علم) والشركة الرائدة في القطاع العقاري (شركة إتقان العقارية) لأخذ زمام المبادرة بإحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري الرقمي.



ولفت "الرشيد" إلى أن شركة الدال للخدمات العقارية ستسعى لقيادة التغيير الرقمي العقاري وصناعة المبادرات، وتقديم الحلول الرقمية العقارية الآمنة والموثوقة، وتحسين البيئة الرقمية العقارية، وصناعة الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي العقاري.



وتمتلك الدال للخدمات العقارية فريقًا من الخبراء والمتخصصين والمؤهلين في عدد من المجالات العقارية والتقنية والهندسية والتسويقية لقيادة العمل في منظومة تكاملية إبداعية بخبرة ومهارة، كما ستقدم أكبر منصة رقمية للتسويق العقاري بالسعودية، تواكب التطور الكبير الذي تشهده السعودية.