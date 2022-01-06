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"الفهاد" يهنئ "السيف" لتكليفه مديرًا عامًّا تنفيذيًّا لمدينة الملك فيصل الطبية

قال: لمستُ فيه كفاءة وطنية وعلمية عالية محبًّا لوطنه وولاة أمره

هنّأ الدكتور جابر عايض الفهاد رئيس اتحاد التجارة العالمية، الأستاذ الدكتور فيصل بن عبدالله السيف بمناسبة تكليفه مديرًا عامًّا تنفيذيًّا لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية".

وقال الفهاد: يطيب لي أن أرفع صادق التهاني والتبريكات، متمنيًا لشخصه الكريم التوفيق والنجاح في القيام بالمهام المسندة إليه والتي هو أهل لها.

وأضاف: تشرفتُ بلقاء الدكتور فيصل، الصيف الماضي، ولمست فيه كفاءة وطنية وعلمية عالية محبًّا لوطنه وولاة أمره، وينعكس ذلك في أخلاقه العالية وتواضعه الجم مع جميع مرضاه.

وبارك "الفهاد" للدكتور فيصل هذه الثقة المستحقة من قيادتنا الحكيمة؛ فهو الرجل المناسب في المكان المناسب، ونسأل الله له العون والتوفيق والسداد.

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"الفهاد" يهنئ "السيف" لتكليفه مديرًا عامًّا تنفيذيًّا لمدينة الملك فيصل الطبية
سبق

هنّأ الدكتور جابر عايض الفهاد رئيس اتحاد التجارة العالمية، الأستاذ الدكتور فيصل بن عبدالله السيف بمناسبة تكليفه مديرًا عامًّا تنفيذيًّا لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية".

وقال الفهاد: يطيب لي أن أرفع صادق التهاني والتبريكات، متمنيًا لشخصه الكريم التوفيق والنجاح في القيام بالمهام المسندة إليه والتي هو أهل لها.

وأضاف: تشرفتُ بلقاء الدكتور فيصل، الصيف الماضي، ولمست فيه كفاءة وطنية وعلمية عالية محبًّا لوطنه وولاة أمره، وينعكس ذلك في أخلاقه العالية وتواضعه الجم مع جميع مرضاه.

وبارك "الفهاد" للدكتور فيصل هذه الثقة المستحقة من قيادتنا الحكيمة؛ فهو الرجل المناسب في المكان المناسب، ونسأل الله له العون والتوفيق والسداد.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
12:51 PM

"الفهاد" يهنئ "السيف" لتكليفه مديرًا عامًّا تنفيذيًّا لمدينة الملك فيصل الطبية

قال: لمستُ فيه كفاءة وطنية وعلمية عالية محبًّا لوطنه وولاة أمره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنّأ الدكتور جابر عايض الفهاد رئيس اتحاد التجارة العالمية، الأستاذ الدكتور فيصل بن عبدالله السيف بمناسبة تكليفه مديرًا عامًّا تنفيذيًّا لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية".

وقال الفهاد: يطيب لي أن أرفع صادق التهاني والتبريكات، متمنيًا لشخصه الكريم التوفيق والنجاح في القيام بالمهام المسندة إليه والتي هو أهل لها.

وأضاف: تشرفتُ بلقاء الدكتور فيصل، الصيف الماضي، ولمست فيه كفاءة وطنية وعلمية عالية محبًّا لوطنه وولاة أمره، وينعكس ذلك في أخلاقه العالية وتواضعه الجم مع جميع مرضاه.

وبارك "الفهاد" للدكتور فيصل هذه الثقة المستحقة من قيادتنا الحكيمة؛ فهو الرجل المناسب في المكان المناسب، ونسأل الله له العون والتوفيق والسداد.

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