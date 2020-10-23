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إسبانيا .. 19851 إصابة بفيروس كورونا و231 وفاة

ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و46132 حالة

سجَّلت إسبانيا 231 حالة وفاة و19851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و46132 حالة، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 34752 حالة منذ بدء الأزمة الصحية.

فيروس كورونا الجديد إسبانيا

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إسبانيا .. 19851 إصابة بفيروس كورونا و231 وفاة
سبق

سجَّلت إسبانيا 231 حالة وفاة و19851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و46132 حالة، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 34752 حالة منذ بدء الأزمة الصحية.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
10:39 PM

إسبانيا .. 19851 إصابة بفيروس كورونا و231 وفاة

ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و46132 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مدريد
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سجَّلت إسبانيا 231 حالة وفاة و19851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و46132 حالة، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 34752 حالة منذ بدء الأزمة الصحية.

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