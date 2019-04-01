الهلال بـ"الاتفاق" يسعى لمصالحة جماهيره .. وحفلة أهداف تنتظر النصر .. والاتحاد يواجه الباطن

في افتتاح دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين

تعاود مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين منافساتها بثلاث مواجهات اليوم الاثنين في دور ربع النهائي، حيث يستضيف الاتفاق نظيره الهلال على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام, في لقاء الفائز منه سيواجه في نصف النهائي الفائز من لقاء التعاون والوحدة.



ويدخل الاتفاق اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد استعادة توازنه في الدوري بفوزه على القادسية (3 ـ 2)، فيما مني الهلال بالخسارة 2 ـ 3 من النصر ليفقد على إثر ذلك الصدارة.



ويأمل الاتحاد، "حامل اللقب" إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه عندما يلتقي الباطن على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وتعويض النتائج غير الجيدة في الدوري ما جعله يحتل المركز الـ13 في منطقة الهبوط, وهو الحال بالنسبة للباطن( صاحب المركز الـ15) الذي يأمل بدوره تحقيق الفوز والمضي في البطولة.



ويسعى النصر إلى مواصلة انطلاقته القوية في مسابقة كأس الملك, وبلوغ الدور نصف النهائي عندما يستقبل الجيل من الدرجة الأولى، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.



ويدخل النصر اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه على الهلال وتصدره للدوري قبل 5 جولات من نهايته, ساعيًا لتحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي, وهو طموح الجيل نفسه الذي يحتل المركز السابع في دوري الدرجة الأولى, حيث سيلتقي الفائز منهما في نصف النهائي مع الفائز من لقاء الاتحاد والباطن.



