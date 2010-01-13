وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة المواصفات السعودية

شهد بحث توصيات لجنة الفحص الفني الدوري للمركبات

ترأس وزير التجارة رئيـس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم "183" عبر الاتصال المرئي، بحضور أعضاء المجلس، في إطار متابعة أعمال وأنشطة الهيئة المختلفة.



واستعرض محافظ المواصفات السعودية الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ملخصًا لأهم نشاطات الهيئة وأبرز تحدياتها للعام المالي 2021م، والتقرير السنوي عن أداء إستراتيجية الهيئة للعام "2021"، وخطتها للعام "2022".



وأوضح محافظ المواصفات السعودية أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات أهمها توصيات اللجنة التنفيذية الدائمة للإشراف على نشاط الفحص الفني الدوري للمركبات، وتوصيات اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس بشأن المقابل المالي لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة للمنتجات الأقل كفاءة.



واطلع المجلس على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن المجلس، بالإضافة إلى مناقشة اعتماد اللائحة الفنية للمركبات الهيدروجينية، واللائحة الفنية لصهاريج نقل الغاز البترولي المُسال".



يذكر أن مجلس إدارة المواصفات السعودية يشارك في عضويته كل من ممثلي وزارة الداخلية "الإدارة العامة للمرور، والدفاع المدني"، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة التجارة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الطاقة، وزارة الصحة، وزارة المالية "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك"، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وثلاثة ممثلين لقطاع الأعمال.