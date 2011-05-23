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توّج باللقب الغائب.. "إنتر" يضرب "أودينيزي" بالخمسة

أنهي إنتر مشواره ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بفوز كاسح 5-1 على ضيفه أودينيزي، الأحد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وارتفع رصيد إنتر، الذي استعاد هذا الموسم اللقب الغائب عن خزانه في المواسم العشرة الماضية، رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وافتتح الإنجليزي المخضرم أشلي يونج التسجيل مبكراً لإنتر في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف الدنماركي كريستيان إيركسن الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وأحرز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، فيما أضاف الكرواتي إيفان بيريسيتش والبلجيكي روميلو لوكاكو، الهدفين الرابع والخامس في الدقيقين 64 و72 على الترتيب.

وتكفل روبيرتو بيرييرا بإحراز هدف أودينيزي الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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توّج باللقب الغائب.. "إنتر" يضرب "أودينيزي" بالخمسة
سبق

أنهي إنتر مشواره ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بفوز كاسح 5-1 على ضيفه أودينيزي، الأحد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وارتفع رصيد إنتر، الذي استعاد هذا الموسم اللقب الغائب عن خزانه في المواسم العشرة الماضية، رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وافتتح الإنجليزي المخضرم أشلي يونج التسجيل مبكراً لإنتر في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف الدنماركي كريستيان إيركسن الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وأحرز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، فيما أضاف الكرواتي إيفان بيريسيتش والبلجيكي روميلو لوكاكو، الهدفين الرابع والخامس في الدقيقين 64 و72 على الترتيب.

وتكفل روبيرتو بيرييرا بإحراز هدف أودينيزي الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
06:56 PM

توّج باللقب الغائب.. "إنتر" يضرب "أودينيزي" بالخمسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهي إنتر مشواره ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بفوز كاسح 5-1 على ضيفه أودينيزي، الأحد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وارتفع رصيد إنتر، الذي استعاد هذا الموسم اللقب الغائب عن خزانه في المواسم العشرة الماضية، رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وافتتح الإنجليزي المخضرم أشلي يونج التسجيل مبكراً لإنتر في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف الدنماركي كريستيان إيركسن الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وأحرز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، فيما أضاف الكرواتي إيفان بيريسيتش والبلجيكي روميلو لوكاكو، الهدفين الرابع والخامس في الدقيقين 64 و72 على الترتيب.

وتكفل روبيرتو بيرييرا بإحراز هدف أودينيزي الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

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