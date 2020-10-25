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الاتحاد السعودي يمنح "موفي سينما" حق عرض نصف نهائي كأس الملك

في صالات الرياض وجدة والدمام

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم منح "موڤي سينما" باعتبارها من مشغلي دور العرض السينمائي في المملكة حق عرض مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2019-2020.

وجاء قرار الاتحاد السعودي باعتباره المالك للحقوق التجارية والتسويقية المتعلقة بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما تم تحديد الصالات التالية لعرض المباريات:

- الرياض: "مركز يو ووك - طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، ومجمع الحمراء مول".

- جدة: "مجمع العرب مول".

- الدمام: "مجمع النخيل مول".

وتُقام مباراتا نصف النهائي بعد غد الثلاثاء، حيث يلتقي الهلال مع أبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، فيما يلاقي الأهلي ضيفه النصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد السعودي يمنح "موفي سينما" حق عرض نصف نهائي كأس الملك
سبق

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم منح "موڤي سينما" باعتبارها من مشغلي دور العرض السينمائي في المملكة حق عرض مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2019-2020.

وجاء قرار الاتحاد السعودي باعتباره المالك للحقوق التجارية والتسويقية المتعلقة بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما تم تحديد الصالات التالية لعرض المباريات:

- الرياض: "مركز يو ووك - طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، ومجمع الحمراء مول".

- جدة: "مجمع العرب مول".

- الدمام: "مجمع النخيل مول".

وتُقام مباراتا نصف النهائي بعد غد الثلاثاء، حيث يلتقي الهلال مع أبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، فيما يلاقي الأهلي ضيفه النصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
10:03 PM

الاتحاد السعودي يمنح "موفي سينما" حق عرض نصف نهائي كأس الملك

في صالات الرياض وجدة والدمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم منح "موڤي سينما" باعتبارها من مشغلي دور العرض السينمائي في المملكة حق عرض مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2019-2020.

وجاء قرار الاتحاد السعودي باعتباره المالك للحقوق التجارية والتسويقية المتعلقة بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما تم تحديد الصالات التالية لعرض المباريات:

- الرياض: "مركز يو ووك - طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، ومجمع الحمراء مول".

- جدة: "مجمع العرب مول".

- الدمام: "مجمع النخيل مول".

وتُقام مباراتا نصف النهائي بعد غد الثلاثاء، حيث يلتقي الهلال مع أبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، فيما يلاقي الأهلي ضيفه النصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

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