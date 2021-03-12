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باكستان تسجّل 2701 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. 53 وفاة وشفاء 1573 حالة

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2701 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و53 وفاة، وشفاء 1573 حالة.

وأفادت السلطات الصحية الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 600198 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13430 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 568065 حالة.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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باكستان تسجّل 2701 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2701 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و53 وفاة، وشفاء 1573 حالة.

وأفادت السلطات الصحية الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 600198 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13430 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 568065 حالة.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
01:53 PM

باكستان تسجّل 2701 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. 53 وفاة وشفاء 1573 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2701 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و53 وفاة، وشفاء 1573 حالة.

وأفادت السلطات الصحية الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 600198 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13430 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 568065 حالة.

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