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النائب العام: قمة الخليج الـ ٤١ و"بيان العلا" عزَّزا التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي

قال إنهما رسخا التضامن في مواجهة التحديات

رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- وإخوانهما قادة دول الخليج، وإلى شعوب دول الخليج جميعاً بمناسبة نجاح اجتماع القمة الخليجية وصدور بيان العلا.

وأشاد المعجب بالدور الرائد والمحوري والجهود المباركة والمساعي المحمودة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، في سبيل إعادة ترتيب البيت الخليجي من الداخل ورأب الصدع ولم الشمل وجمع الكلمة وتوحيد الهدف وتعزيز الثقة بين قادة الدول الخليجية، من أجل العبور إلى المستقبل نحو تنمية وازدهار المنظومة الخليجية، وخدمة لقضايا المنطقة الاستراتيجية، وتفعيلاً للتضامن والتكامل في مواجهة التحديات المشتركة.

وأكد النائب العام على كفاءة واقتدار القيادة الحكيمة في التعاطي مع ملفات الأزمات وحسن إدارتها للمتغيرات في هذا الشأن والدور المركزي للمملكة في منظومة الخليج العربي ونهجها الراسخ في تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون الخليجي وتسخير كافة جهودها لما فيه الخير لشعوب المنطقة وتحقيق أمنها واستقرارها.

وأضاف الشيخ المعجب أن انعقاد القمة الـ(٤١) في العلا في المملكة العربية السعودية يؤكد حرص المملكة على تعزيز مكتسبات مجلس التعاون الخليجي وتعزيز سبل التعاون والتكامل ما بين دوله تحقيقاً للأهداف المشتركة.

واختتم النائب العام حديثه بالتوجه لله - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويعينهما لما فيه خير وازدهار ورفعة وشموخ وسؤدد منطقة الخليج العربي ورفعة شعوبها.

القمة الخليجية النائب العام

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النائب العام: قمة الخليج الـ ٤١ و"بيان العلا" عزَّزا التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي
سبق

رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- وإخوانهما قادة دول الخليج، وإلى شعوب دول الخليج جميعاً بمناسبة نجاح اجتماع القمة الخليجية وصدور بيان العلا.

وأشاد المعجب بالدور الرائد والمحوري والجهود المباركة والمساعي المحمودة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، في سبيل إعادة ترتيب البيت الخليجي من الداخل ورأب الصدع ولم الشمل وجمع الكلمة وتوحيد الهدف وتعزيز الثقة بين قادة الدول الخليجية، من أجل العبور إلى المستقبل نحو تنمية وازدهار المنظومة الخليجية، وخدمة لقضايا المنطقة الاستراتيجية، وتفعيلاً للتضامن والتكامل في مواجهة التحديات المشتركة.

وأكد النائب العام على كفاءة واقتدار القيادة الحكيمة في التعاطي مع ملفات الأزمات وحسن إدارتها للمتغيرات في هذا الشأن والدور المركزي للمملكة في منظومة الخليج العربي ونهجها الراسخ في تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون الخليجي وتسخير كافة جهودها لما فيه الخير لشعوب المنطقة وتحقيق أمنها واستقرارها.

وأضاف الشيخ المعجب أن انعقاد القمة الـ(٤١) في العلا في المملكة العربية السعودية يؤكد حرص المملكة على تعزيز مكتسبات مجلس التعاون الخليجي وتعزيز سبل التعاون والتكامل ما بين دوله تحقيقاً للأهداف المشتركة.

واختتم النائب العام حديثه بالتوجه لله - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويعينهما لما فيه خير وازدهار ورفعة وشموخ وسؤدد منطقة الخليج العربي ورفعة شعوبها.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
09:01 PM
اخر تعديل
06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
12:08 AM

النائب العام: قمة الخليج الـ ٤١ و"بيان العلا" عزَّزا التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي

قال إنهما رسخا التضامن في مواجهة التحديات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- وإخوانهما قادة دول الخليج، وإلى شعوب دول الخليج جميعاً بمناسبة نجاح اجتماع القمة الخليجية وصدور بيان العلا.

وأشاد المعجب بالدور الرائد والمحوري والجهود المباركة والمساعي المحمودة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، في سبيل إعادة ترتيب البيت الخليجي من الداخل ورأب الصدع ولم الشمل وجمع الكلمة وتوحيد الهدف وتعزيز الثقة بين قادة الدول الخليجية، من أجل العبور إلى المستقبل نحو تنمية وازدهار المنظومة الخليجية، وخدمة لقضايا المنطقة الاستراتيجية، وتفعيلاً للتضامن والتكامل في مواجهة التحديات المشتركة.

وأكد النائب العام على كفاءة واقتدار القيادة الحكيمة في التعاطي مع ملفات الأزمات وحسن إدارتها للمتغيرات في هذا الشأن والدور المركزي للمملكة في منظومة الخليج العربي ونهجها الراسخ في تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون الخليجي وتسخير كافة جهودها لما فيه الخير لشعوب المنطقة وتحقيق أمنها واستقرارها.

وأضاف الشيخ المعجب أن انعقاد القمة الـ(٤١) في العلا في المملكة العربية السعودية يؤكد حرص المملكة على تعزيز مكتسبات مجلس التعاون الخليجي وتعزيز سبل التعاون والتكامل ما بين دوله تحقيقاً للأهداف المشتركة.

واختتم النائب العام حديثه بالتوجه لله - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويعينهما لما فيه خير وازدهار ورفعة وشموخ وسؤدد منطقة الخليج العربي ورفعة شعوبها.

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