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تحضيراً لمواجهة المغرب الحاسمة في كأس العرب.. الأخضر يستأنف تدريباته

استأنف المنتخب السعودي اليوم الأحد تدريباته في "الدوحة"، استعداداً لمواجهة منتخب المغرب، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العرب فيفا قطر لكرة القدم 2021.

ميدانياً، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي"، تحت إشراف المدير الفني "لورينت بونادي" الذي قسم اللاعبين على مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية حيث خصص لهم تمارين استرجاعية متنوعة، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

من جهة أخرى، يختتم الأخضر، غداً الاثنين ،استعداداته بحصة تدريبية عند الخامسة والنصف مساءً على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحضيراً لمواجهة المغرب الحاسمة في كأس العرب.. الأخضر يستأنف تدريباته
سبق

استأنف المنتخب السعودي اليوم الأحد تدريباته في "الدوحة"، استعداداً لمواجهة منتخب المغرب، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العرب فيفا قطر لكرة القدم 2021.

ميدانياً، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي"، تحت إشراف المدير الفني "لورينت بونادي" الذي قسم اللاعبين على مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية حيث خصص لهم تمارين استرجاعية متنوعة، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

من جهة أخرى، يختتم الأخضر، غداً الاثنين ،استعداداته بحصة تدريبية عند الخامسة والنصف مساءً على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
11:52 PM
اخر تعديل
06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
09:00 AM

تحضيراً لمواجهة المغرب الحاسمة في كأس العرب.. الأخضر يستأنف تدريباته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استأنف المنتخب السعودي اليوم الأحد تدريباته في "الدوحة"، استعداداً لمواجهة منتخب المغرب، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العرب فيفا قطر لكرة القدم 2021.

ميدانياً، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي"، تحت إشراف المدير الفني "لورينت بونادي" الذي قسم اللاعبين على مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية حيث خصص لهم تمارين استرجاعية متنوعة، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

من جهة أخرى، يختتم الأخضر، غداً الاثنين ،استعداداته بحصة تدريبية عند الخامسة والنصف مساءً على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

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