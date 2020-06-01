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سنغافورة ترصد 408 حالات إصابة جديدة بكورونا

ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 35292 إصابة مؤكدة

قالت وزارة الصحة في سنغافورة، يوم الإثنين، إنها رصدت 408 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 35292 إصابة.

ووفق "رويترز" كانت سنغافورة قد سجّلت يوم الأحد 518 حالة إصابة بالفيروس.

سنغافورة فيروس كورونا الجديد

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سنغافورة ترصد 408 حالات إصابة جديدة بكورونا
سبق

قالت وزارة الصحة في سنغافورة، يوم الإثنين، إنها رصدت 408 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 35292 إصابة.

ووفق "رويترز" كانت سنغافورة قد سجّلت يوم الأحد 518 حالة إصابة بالفيروس.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
12:26 PM

سنغافورة ترصد 408 حالات إصابة جديدة بكورونا

ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 35292 إصابة مؤكدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة في سنغافورة، يوم الإثنين، إنها رصدت 408 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 35292 إصابة.

ووفق "رويترز" كانت سنغافورة قد سجّلت يوم الأحد 518 حالة إصابة بالفيروس.

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