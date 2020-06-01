سنغافورة ترصد 408 حالات إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة في سنغافورة، يوم الإثنين، إنها رصدت 408 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 35292 إصابة.
ووفق "رويترز" كانت سنغافورة قد سجّلت يوم الأحد 518 حالة إصابة بالفيروس.
قالت وزارة الصحة في سنغافورة، يوم الإثنين، إنها رصدت 408 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 35292 إصابة.
ووفق "رويترز" كانت سنغافورة قد سجّلت يوم الأحد 518 حالة إصابة بالفيروس.سنغافورة فيروس كورونا الجديد
قالت وزارة الصحة في سنغافورة، يوم الإثنين، إنها رصدت 408 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 35292 إصابة.
ووفق "رويترز" كانت سنغافورة قد سجّلت يوم الأحد 518 حالة إصابة بالفيروس.
قالت وزارة الصحة في سنغافورة، يوم الإثنين، إنها رصدت 408 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 35292 إصابة.
ووفق "رويترز" كانت سنغافورة قد سجّلت يوم الأحد 518 حالة إصابة بالفيروس.