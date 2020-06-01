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أمر ملكي: تعيين 156 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة

رجالاً ونساءً.. "المعجب" ينوه بما تحظى به المرأة من مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة لدى القيادة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بتعيين 156 عضواً -رجالاً ونساءً- بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة.

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- للنيابة العامة ورعايته الكريمة بشؤونها الوظيفية، والعناية على تحقيق المزيد من الاستقرار والرخاء لمرفق النيابة العامة، منوهاً بما تحظى به المرأة من مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة لدى القيادة الرشيدة بمنحها فرصة العمل في المجال القضائي في النيابة العامة بما يُعزز مكانتها وحضورها المشرِّف في خدمة الوطن تماشياً مع رؤية المملكة (2030).

ورفع "المعجب" الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر ومتابعة وإشراف مباشر من مقامهما الكريم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهما، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء المعينين لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، مهنئاً إياهم على هذه الثقة الملكية الكريمة والغالية.

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أمر ملكي: تعيين 156 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بتعيين 156 عضواً -رجالاً ونساءً- بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة.

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- للنيابة العامة ورعايته الكريمة بشؤونها الوظيفية، والعناية على تحقيق المزيد من الاستقرار والرخاء لمرفق النيابة العامة، منوهاً بما تحظى به المرأة من مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة لدى القيادة الرشيدة بمنحها فرصة العمل في المجال القضائي في النيابة العامة بما يُعزز مكانتها وحضورها المشرِّف في خدمة الوطن تماشياً مع رؤية المملكة (2030).

ورفع "المعجب" الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر ومتابعة وإشراف مباشر من مقامهما الكريم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهما، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء المعينين لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، مهنئاً إياهم على هذه الثقة الملكية الكريمة والغالية.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
04:57 PM
اخر تعديل
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
07:16 PM

أمر ملكي: تعيين 156 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة

رجالاً ونساءً.. "المعجب" ينوه بما تحظى به المرأة من مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة لدى القيادة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بتعيين 156 عضواً -رجالاً ونساءً- بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة.

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- للنيابة العامة ورعايته الكريمة بشؤونها الوظيفية، والعناية على تحقيق المزيد من الاستقرار والرخاء لمرفق النيابة العامة، منوهاً بما تحظى به المرأة من مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة لدى القيادة الرشيدة بمنحها فرصة العمل في المجال القضائي في النيابة العامة بما يُعزز مكانتها وحضورها المشرِّف في خدمة الوطن تماشياً مع رؤية المملكة (2030).

ورفع "المعجب" الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر ومتابعة وإشراف مباشر من مقامهما الكريم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهما، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء المعينين لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، مهنئاً إياهم على هذه الثقة الملكية الكريمة والغالية.

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