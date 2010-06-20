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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة على محافظتي بدر وينبع

من العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، على محافظتيْ بدر وينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة على محافظتي بدر وينبع
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، على محافظتيْ بدر وينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
08:21 AM

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة على محافظتي بدر وينبع

من العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، على محافظتيْ بدر وينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

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