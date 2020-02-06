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بين ليل دامس وضباب.. شاهد "تهديد الحياة" على "دولي أبها- الطائف"

تشققات وحفر بـ"باشوت".. وبلدية بلقرن": المشروع تحت إجراءات الطرح

تنتشر التشققات والحفر على سطح الطريق الدولي "أبها- الطائف"، وتحديدًا بمركز باشوت، مُنذِرة بإلحاق اﻷضرار بمركبات عابري الطريق من المسافرين والأهالي، وتهديد حياتهم بالخطر؛ خصوصًا في أوقات الضباب والليل الدامس.

حول ذلك، قال المواطن عوض بن عبدالله بن محيي لـ"سبق": إنه تم اعتماد سفلتة الطريق الدولي "الطائف- أبها" من دوار آل عامر بباشوت إلى دوار الملك بمسطح 80 ألف متر لعام 1433هـ حتى 1434هـ لدى مؤسسة مقاولات تتخذ محافظة بلقرن موقعًا لها؛ لافتًا إلى أنه تم سحب المشروع من المؤسسة لعدم الإنجاز.

وأضاف: "حتى اللحظة لم يتم ترسية مشروع السفلتة؛ علمًا بأن الطريق أصبح متهالكًا وبه الكثير من الحفر، وكذلك الطريق الرابط بين محافظة بلقرن وتهامة، والذي يمرّ من الساحة الشعبية بآل عامر إلى الطريق الدولي الطائف- أبها".

من جهتها، قالت بلدية بلقرن لـ"سبق": "نفيدكم بأنه تم عمل دراسة كاملة لطريق باشوت، أبها- الطائف، وهو تحت إجراءات الطرح والترسية، وهو ضمن أولوياتنا إن شاء الله".

وفي جولة ميدانية وثّقت عدسة "سبق"، تهالك الطبقة الإسفلتية للطريق الدولي الذي يمر بمركز باشوت التابع لمحافظة بلقرن، حتى أصبح عقبة سير ومصدر إيذاء وخطر لمرتاديه.

الطائف أبها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بين ليل دامس وضباب.. شاهد "تهديد الحياة" على "دولي أبها- الطائف"
سبق

تنتشر التشققات والحفر على سطح الطريق الدولي "أبها- الطائف"، وتحديدًا بمركز باشوت، مُنذِرة بإلحاق اﻷضرار بمركبات عابري الطريق من المسافرين والأهالي، وتهديد حياتهم بالخطر؛ خصوصًا في أوقات الضباب والليل الدامس.

حول ذلك، قال المواطن عوض بن عبدالله بن محيي لـ"سبق": إنه تم اعتماد سفلتة الطريق الدولي "الطائف- أبها" من دوار آل عامر بباشوت إلى دوار الملك بمسطح 80 ألف متر لعام 1433هـ حتى 1434هـ لدى مؤسسة مقاولات تتخذ محافظة بلقرن موقعًا لها؛ لافتًا إلى أنه تم سحب المشروع من المؤسسة لعدم الإنجاز.

وأضاف: "حتى اللحظة لم يتم ترسية مشروع السفلتة؛ علمًا بأن الطريق أصبح متهالكًا وبه الكثير من الحفر، وكذلك الطريق الرابط بين محافظة بلقرن وتهامة، والذي يمرّ من الساحة الشعبية بآل عامر إلى الطريق الدولي الطائف- أبها".

من جهتها، قالت بلدية بلقرن لـ"سبق": "نفيدكم بأنه تم عمل دراسة كاملة لطريق باشوت، أبها- الطائف، وهو تحت إجراءات الطرح والترسية، وهو ضمن أولوياتنا إن شاء الله".

وفي جولة ميدانية وثّقت عدسة "سبق"، تهالك الطبقة الإسفلتية للطريق الدولي الذي يمر بمركز باشوت التابع لمحافظة بلقرن، حتى أصبح عقبة سير ومصدر إيذاء وخطر لمرتاديه.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
09:38 AM

بين ليل دامس وضباب.. شاهد "تهديد الحياة" على "دولي أبها- الطائف"

تشققات وحفر بـ"باشوت".. وبلدية بلقرن": المشروع تحت إجراءات الطرح

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سويد الحارثي - بلقرن
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تنتشر التشققات والحفر على سطح الطريق الدولي "أبها- الطائف"، وتحديدًا بمركز باشوت، مُنذِرة بإلحاق اﻷضرار بمركبات عابري الطريق من المسافرين والأهالي، وتهديد حياتهم بالخطر؛ خصوصًا في أوقات الضباب والليل الدامس.

حول ذلك، قال المواطن عوض بن عبدالله بن محيي لـ"سبق": إنه تم اعتماد سفلتة الطريق الدولي "الطائف- أبها" من دوار آل عامر بباشوت إلى دوار الملك بمسطح 80 ألف متر لعام 1433هـ حتى 1434هـ لدى مؤسسة مقاولات تتخذ محافظة بلقرن موقعًا لها؛ لافتًا إلى أنه تم سحب المشروع من المؤسسة لعدم الإنجاز.

وأضاف: "حتى اللحظة لم يتم ترسية مشروع السفلتة؛ علمًا بأن الطريق أصبح متهالكًا وبه الكثير من الحفر، وكذلك الطريق الرابط بين محافظة بلقرن وتهامة، والذي يمرّ من الساحة الشعبية بآل عامر إلى الطريق الدولي الطائف- أبها".

من جهتها، قالت بلدية بلقرن لـ"سبق": "نفيدكم بأنه تم عمل دراسة كاملة لطريق باشوت، أبها- الطائف، وهو تحت إجراءات الطرح والترسية، وهو ضمن أولوياتنا إن شاء الله".

وفي جولة ميدانية وثّقت عدسة "سبق"، تهالك الطبقة الإسفلتية للطريق الدولي الذي يمر بمركز باشوت التابع لمحافظة بلقرن، حتى أصبح عقبة سير ومصدر إيذاء وخطر لمرتاديه.

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