الأول من نوعه.. مشروع لتوفير 60% من مياه الوضوء بالمسجد الحرام

ضمن حزمة المبادرات التطويرية التي تبنّتْها وكالة المشاريع والدراسات الهندسية

أطلقت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية؛ مشروعًا متكاملًا لترشيد استهلاك المياه باستخدام تقنيات حديثة ضمن مرافق دورات المياه التابعة للمسجد الحرام.

ويأتي ذلك ضمن حزمة المشروعات والمبادرات التطويرية التي تبنّتْها وكالة المشاريع والدراسات الهندسية؛ تحقيقًا للأهداف المنشودة لرؤية الرئاسة العامة 2024، وإنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تحقيق التكامل والريادة في منظومة الخدمات والأنظمة المقدمة بالحرمين الشريفين.

وأوضحت الوكالة أن المشروع يعتبر الأول من نوعه في هذا المجال، ويسعى لتوفير ما يقارب 60% من نسبة المياه المهدرة في عمليات الوضوء والغسيل من خلال التحكم في ضغط المياه، بالإضافة لعدة عوامل أخرى، وجارٍ العمل على تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وكالتَي الرئاسة العامة للتخطيط الاستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية ووكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق.