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النفط يقلّص مكاسبه.. وبرنت عند 88.55 دولار للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 1.28 %

قلّص خام "برنت" مكاسبه خلال تعاملات الأربعاء بعدما تجاوز حاجز 89 دولاراً للبرميل، في ظل التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، ومع متابعة آخر مستجدات المعروض.

من جانبه، قال "إدوارد مويا"؛ كبير المحللين لدى شركة تداول العملات الأجنبية "أواندا،"OANDA في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز"، إن "أوبك +" تخفق في بلوغ حصصها من الإنتاج، وإذا استمرت التوترات الجيوسياسية في التصاعد، فإن خام "برنت" لن يحتاج إلى دفعة كبيرة حتى يبلغ مستوى 100 دولار للبرميل.

وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية وتفشي "أوميكرون"، إلا أن "أوبك" أبقت في تقريرها الشهري للإنتاج الصادر أمس، على توقعاتها للطلب العالمي على النفط في العام الجاري عند 100.8 مليون برميل يومياً.

وفي سياقٍ منفصل، أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"؛ تعمل مع الدول المنتجة للنفط لضمان زيادة العرض وتلبية الطلب، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الخام لأعلى مستوى في سبع سنوات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 1.19 % أو 1.04 دولار إلى 88.55 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما سجل 89.05 دولار، في وقت سابق من التداولات، وهو أعلى مستوى منذ الثالث عشر من أكتوبر 2014.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.28 % أو 1.09 دولار عند 86.52 دولار للبرميل، وذلك بعدما سجل 87.09 دولار، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من أكتوبر 2014.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يقلّص مكاسبه.. وبرنت عند 88.55 دولار للبرميل
سبق

قلّص خام "برنت" مكاسبه خلال تعاملات الأربعاء بعدما تجاوز حاجز 89 دولاراً للبرميل، في ظل التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، ومع متابعة آخر مستجدات المعروض.

من جانبه، قال "إدوارد مويا"؛ كبير المحللين لدى شركة تداول العملات الأجنبية "أواندا،"OANDA في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز"، إن "أوبك +" تخفق في بلوغ حصصها من الإنتاج، وإذا استمرت التوترات الجيوسياسية في التصاعد، فإن خام "برنت" لن يحتاج إلى دفعة كبيرة حتى يبلغ مستوى 100 دولار للبرميل.

وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية وتفشي "أوميكرون"، إلا أن "أوبك" أبقت في تقريرها الشهري للإنتاج الصادر أمس، على توقعاتها للطلب العالمي على النفط في العام الجاري عند 100.8 مليون برميل يومياً.

وفي سياقٍ منفصل، أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"؛ تعمل مع الدول المنتجة للنفط لضمان زيادة العرض وتلبية الطلب، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الخام لأعلى مستوى في سبع سنوات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 1.19 % أو 1.04 دولار إلى 88.55 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما سجل 89.05 دولار، في وقت سابق من التداولات، وهو أعلى مستوى منذ الثالث عشر من أكتوبر 2014.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.28 % أو 1.09 دولار عند 86.52 دولار للبرميل، وذلك بعدما سجل 87.09 دولار، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من أكتوبر 2014.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
09:40 AM

النفط يقلّص مكاسبه.. وبرنت عند 88.55 دولار للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 1.28 %

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قلّص خام "برنت" مكاسبه خلال تعاملات الأربعاء بعدما تجاوز حاجز 89 دولاراً للبرميل، في ظل التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، ومع متابعة آخر مستجدات المعروض.

من جانبه، قال "إدوارد مويا"؛ كبير المحللين لدى شركة تداول العملات الأجنبية "أواندا،"OANDA في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز"، إن "أوبك +" تخفق في بلوغ حصصها من الإنتاج، وإذا استمرت التوترات الجيوسياسية في التصاعد، فإن خام "برنت" لن يحتاج إلى دفعة كبيرة حتى يبلغ مستوى 100 دولار للبرميل.

وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية وتفشي "أوميكرون"، إلا أن "أوبك" أبقت في تقريرها الشهري للإنتاج الصادر أمس، على توقعاتها للطلب العالمي على النفط في العام الجاري عند 100.8 مليون برميل يومياً.

وفي سياقٍ منفصل، أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"؛ تعمل مع الدول المنتجة للنفط لضمان زيادة العرض وتلبية الطلب، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الخام لأعلى مستوى في سبع سنوات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 1.19 % أو 1.04 دولار إلى 88.55 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما سجل 89.05 دولار، في وقت سابق من التداولات، وهو أعلى مستوى منذ الثالث عشر من أكتوبر 2014.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.28 % أو 1.09 دولار عند 86.52 دولار للبرميل، وذلك بعدما سجل 87.09 دولار، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من أكتوبر 2014.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,720
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,561
38 مليار ..

38 مليار ..

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