المسعد: بدعم القيادة وهيئة الرياضة عدنا لزعامة العرب في كرة السلة

شكر الإعلام السعودي على دعم المنتخب ووعد بالمزيد

وجّه عبدالحرمن المسعد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة شكره للإعلام السعودي بكل وسائله التلفزيوني والإذاعي والمقروء على دعمه للمنتخب السعودي لكرة السلة في البطولة العربية التي أقيمت في مصر وحصد لقبها المنتخب السعودي على حساب نظيره الجزائري.

وقال المسعد في تصريحه لقناة 24 الرياضية :" بعدغياب 21 سنة عن البطولة العربية نعود اليوم لتحقيقها وهذا بفضل الله ثم بدعم القيادة الرياضية ممثلة بالهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية التي وضعت البرامج الإعدادية لاتحاد السلة لوصوله إلى منصات الذهب، وهذه البرامج أتت بعد التصنيف الآسيوي الذي حصل عليه المنتخب السعودي".

وعن مدة الإعداد قال: "كانت مدة الإعداد للبطولة العربية لا تتجاوز عشرة أيام خلاف الإعداد بداية الموسم ومن ثم أوقفنا النشاط المحلي ووجهنا تركيزنا للبطولة العربية ولم يظهر مستوانا بالشكل المأمول بداية البطولة وتصاعد تدريجيًا حتى توجنا باللقب".

وعن دعم الهيئة قال: "الحمد لله الدعم الذي وجدناه كغيرنا من الاتحادات، حيث إن هناك توجيهًا بضرورة تلبية كل المتطلبات المادية واللوجستية لكل المنتخبات التي تمثل المملكة في مشاركات عربية وإقليمية".

وختم حديثه بالتنويه للبرامج المقبلة قائلاً: "الحمل بات أكبر ولدينا في العام المقبل برامج ومشاركات ولا ننسى المنتخب السعودي للناشئين الذي حقق البطولة الخليجية ويستعد للاستحقاق الآسيوي ومن ثم العالمي بإذن الله ونطمح أن تقدم لنا هيئة الرياضة برامج على أعلى مستوى لمواصلة الإنجازات".