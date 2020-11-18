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"آل شرمة" رئيسًا لغرفة نجران بالإجماع

اختيار "آل عامر" و"آل بحري" نائبيْن له

عقد مجلس إدارة غرفة نجران اجتماعه الأول، في دورته العاشرة بمقر الغرفة. والذي شهد اختيار محيميد بن صالح آل شرمة رئيسًا لمجلس الإدارة بالإجماع، وانتخاب كل من هادي بن بنيان آل عامر نائبًا أول، وسعيد بن هدران آل بحري نائبًا ثانيًا، كما انتخب محمد بن حسين آل قراد ممثلًا للغرفة في مجلس الغرف السعودية.

وعبّر رئيس مجلس الإدارة، محيميد بن صالح آل شرمة، عن شكره لزملائه الأعضاء لثقتهم باختياره رئيسًا للمجلس؛ واعدًا ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بعمل المجلس في دورته العاشرة وتحقيق مزيد من المكاسب لقطاع الأعمال والاقتصاد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى ما تجده غرفة نجران من دعم واهتمام من الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز؛ مما كان له بالغ الأثر في تعزيز دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال وخدمة المجتمع المحلي وتعزيز دورها التنموي.

وقد عبّر نائبا الرئيس، عن شكرهما واعتزازهما بثقة أعضاء المجلس بانتخابهما نائبين للرئيس، مشيرين إلى أن المجلس يتطلع للتفاعل مع مقترحات ومطالب رجال وسيدات الأعمال لبناء بيئة أفضل للنهوض بقطاع الأعمال بالمنطقة.

ووجّه محمد آل قراد، شكره وتقديره لزملائه أعضاء المجلس لثقتهم باختياره ممثلًا للغرفة في مجلس الغرف؛ مؤكدًا الدور الهام الذي يضطلع به المجلس في خدمة قطاع الأعمال.

غرفة نجران محيميد بن صالح آل شرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل شرمة" رئيسًا لغرفة نجران بالإجماع
سبق

عقد مجلس إدارة غرفة نجران اجتماعه الأول، في دورته العاشرة بمقر الغرفة. والذي شهد اختيار محيميد بن صالح آل شرمة رئيسًا لمجلس الإدارة بالإجماع، وانتخاب كل من هادي بن بنيان آل عامر نائبًا أول، وسعيد بن هدران آل بحري نائبًا ثانيًا، كما انتخب محمد بن حسين آل قراد ممثلًا للغرفة في مجلس الغرف السعودية.

وعبّر رئيس مجلس الإدارة، محيميد بن صالح آل شرمة، عن شكره لزملائه الأعضاء لثقتهم باختياره رئيسًا للمجلس؛ واعدًا ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بعمل المجلس في دورته العاشرة وتحقيق مزيد من المكاسب لقطاع الأعمال والاقتصاد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى ما تجده غرفة نجران من دعم واهتمام من الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز؛ مما كان له بالغ الأثر في تعزيز دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال وخدمة المجتمع المحلي وتعزيز دورها التنموي.

وقد عبّر نائبا الرئيس، عن شكرهما واعتزازهما بثقة أعضاء المجلس بانتخابهما نائبين للرئيس، مشيرين إلى أن المجلس يتطلع للتفاعل مع مقترحات ومطالب رجال وسيدات الأعمال لبناء بيئة أفضل للنهوض بقطاع الأعمال بالمنطقة.

ووجّه محمد آل قراد، شكره وتقديره لزملائه أعضاء المجلس لثقتهم باختياره ممثلًا للغرفة في مجلس الغرف؛ مؤكدًا الدور الهام الذي يضطلع به المجلس في خدمة قطاع الأعمال.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
01:28 PM

"آل شرمة" رئيسًا لغرفة نجران بالإجماع

اختيار "آل عامر" و"آل بحري" نائبيْن له

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هادي آل كليب - نجران
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عقد مجلس إدارة غرفة نجران اجتماعه الأول، في دورته العاشرة بمقر الغرفة. والذي شهد اختيار محيميد بن صالح آل شرمة رئيسًا لمجلس الإدارة بالإجماع، وانتخاب كل من هادي بن بنيان آل عامر نائبًا أول، وسعيد بن هدران آل بحري نائبًا ثانيًا، كما انتخب محمد بن حسين آل قراد ممثلًا للغرفة في مجلس الغرف السعودية.

وعبّر رئيس مجلس الإدارة، محيميد بن صالح آل شرمة، عن شكره لزملائه الأعضاء لثقتهم باختياره رئيسًا للمجلس؛ واعدًا ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بعمل المجلس في دورته العاشرة وتحقيق مزيد من المكاسب لقطاع الأعمال والاقتصاد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى ما تجده غرفة نجران من دعم واهتمام من الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز؛ مما كان له بالغ الأثر في تعزيز دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال وخدمة المجتمع المحلي وتعزيز دورها التنموي.

وقد عبّر نائبا الرئيس، عن شكرهما واعتزازهما بثقة أعضاء المجلس بانتخابهما نائبين للرئيس، مشيرين إلى أن المجلس يتطلع للتفاعل مع مقترحات ومطالب رجال وسيدات الأعمال لبناء بيئة أفضل للنهوض بقطاع الأعمال بالمنطقة.

ووجّه محمد آل قراد، شكره وتقديره لزملائه أعضاء المجلس لثقتهم باختياره ممثلًا للغرفة في مجلس الغرف؛ مؤكدًا الدور الهام الذي يضطلع به المجلس في خدمة قطاع الأعمال.

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