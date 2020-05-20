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ترامب: تصدُّر أمريكا أعداد المصابين بكورونا في العالم "وسام شرف"

عدَّه دليلاً على فعالية الفحوص للكشف عن الإصابات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ الثلاثاء، ارتفاع أعداد المصابين من جرّاء فيروس كورونا بــ"وسام شرف" ودليل على جودة الاختبارات التي تجريها من أجل الكشف عن الإصابات.

وقال ترامب: إن "تصدُّر الولايات المتحدة قائمة أكبر عدد من الإصابات المؤكّدة من جرّاء فيروس كورونا المستجد في العالم بمنزلة وسام شرف"، مضيفاً: "أنظر إلى ذلك على أنه شيء جيد من ناحية معينة؛ لأنه يعني أن اختباراتنا أفضل بكثير".

وتابع: "بالمناسبة، تعلمون عندما تقولون إننا نتقدم في عدد الاصابات، فإن سبب ذلك يعود إلى إجراء اختبارات أكثر من أيّ دولة أخرى، وعندما يكون لدينا الكثير من الحالات لا أعتبر ذلك شيئاً سيئاً، أنا أعتبر ذلك أمراً جيداً؛ لأنه يعني أن آلية اختبارنا أفضل بكثير"، بحسب CNN.

وبحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجّلت الولايات المتحدة 1539 وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد، فيما تجاوز إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في هذا البلد 91845.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أكثر من مليون ونصف المليون مصاب، تماثل منهم نحو 290 ألف مصاب.

ويتوقع باحثون، وفقاً لمقياس في جامعة ماساتشوستس؛ استناداً إلى تسعة نماذج وبائية، أن تسجّل الولايات المتحدة 113 ألف وفاة بكوفيد-19 بحلول 13 يونيو.

فيروس كورونا الجديد دونالد ترامب

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ترامب: تصدُّر أمريكا أعداد المصابين بكورونا في العالم "وسام شرف"
سبق

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ الثلاثاء، ارتفاع أعداد المصابين من جرّاء فيروس كورونا بــ"وسام شرف" ودليل على جودة الاختبارات التي تجريها من أجل الكشف عن الإصابات.

وقال ترامب: إن "تصدُّر الولايات المتحدة قائمة أكبر عدد من الإصابات المؤكّدة من جرّاء فيروس كورونا المستجد في العالم بمنزلة وسام شرف"، مضيفاً: "أنظر إلى ذلك على أنه شيء جيد من ناحية معينة؛ لأنه يعني أن اختباراتنا أفضل بكثير".

وتابع: "بالمناسبة، تعلمون عندما تقولون إننا نتقدم في عدد الاصابات، فإن سبب ذلك يعود إلى إجراء اختبارات أكثر من أيّ دولة أخرى، وعندما يكون لدينا الكثير من الحالات لا أعتبر ذلك شيئاً سيئاً، أنا أعتبر ذلك أمراً جيداً؛ لأنه يعني أن آلية اختبارنا أفضل بكثير"، بحسب CNN.

وبحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجّلت الولايات المتحدة 1539 وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد، فيما تجاوز إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في هذا البلد 91845.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أكثر من مليون ونصف المليون مصاب، تماثل منهم نحو 290 ألف مصاب.

ويتوقع باحثون، وفقاً لمقياس في جامعة ماساتشوستس؛ استناداً إلى تسعة نماذج وبائية، أن تسجّل الولايات المتحدة 113 ألف وفاة بكوفيد-19 بحلول 13 يونيو.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
11:52 AM

ترامب: تصدُّر أمريكا أعداد المصابين بكورونا في العالم "وسام شرف"

عدَّه دليلاً على فعالية الفحوص للكشف عن الإصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ الثلاثاء، ارتفاع أعداد المصابين من جرّاء فيروس كورونا بــ"وسام شرف" ودليل على جودة الاختبارات التي تجريها من أجل الكشف عن الإصابات.

وقال ترامب: إن "تصدُّر الولايات المتحدة قائمة أكبر عدد من الإصابات المؤكّدة من جرّاء فيروس كورونا المستجد في العالم بمنزلة وسام شرف"، مضيفاً: "أنظر إلى ذلك على أنه شيء جيد من ناحية معينة؛ لأنه يعني أن اختباراتنا أفضل بكثير".

وتابع: "بالمناسبة، تعلمون عندما تقولون إننا نتقدم في عدد الاصابات، فإن سبب ذلك يعود إلى إجراء اختبارات أكثر من أيّ دولة أخرى، وعندما يكون لدينا الكثير من الحالات لا أعتبر ذلك شيئاً سيئاً، أنا أعتبر ذلك أمراً جيداً؛ لأنه يعني أن آلية اختبارنا أفضل بكثير"، بحسب CNN.

وبحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجّلت الولايات المتحدة 1539 وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد، فيما تجاوز إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في هذا البلد 91845.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أكثر من مليون ونصف المليون مصاب، تماثل منهم نحو 290 ألف مصاب.

ويتوقع باحثون، وفقاً لمقياس في جامعة ماساتشوستس؛ استناداً إلى تسعة نماذج وبائية، أن تسجّل الولايات المتحدة 113 ألف وفاة بكوفيد-19 بحلول 13 يونيو.

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