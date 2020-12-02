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إيداع أكثر من 118 مليون ريال لدعم المواشي ضمن برنامج الإعانات الزراعية

"البيئة": في حسابات 90 ألف مستفيد.. يساعد في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودته

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم إنها أودعت أكثر من 118 مليون ريال في حسابات أكثر من 90 ألف مستفيد، من برنامج دعم صغار مربي الماشية، بما يساعد في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة وكفاءة الإنتاج للثروة الحيوانية بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أن الدعم الإجمالي منذ بدء البرنامج بلغ أكثر من 1,507 مليون ريال، ويأتي دعم هذا الشهر للحسابات المسجلة في بوابة الإعانات الزراعية، ضمن دورة الاستحقاق الخامسة عشرة للبرنامج.

ويهدف برنامج الإعانات الزراعية لتعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي المقدم لأنشطة الثروة الحيوانية بالمملكة لقطاع تربية الماشية وقطاع الدواجن والأسماك، وذلك عن طريق تحويل مبالغ الدعم إلى مستحقيها مباشرة بشكل أسهم في تطوير القطاعات بما فيها مهنة تربية الماشية عبر تحفيز المربين للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة.

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إيداع أكثر من 118 مليون ريال لدعم المواشي ضمن برنامج الإعانات الزراعية
سبق

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم إنها أودعت أكثر من 118 مليون ريال في حسابات أكثر من 90 ألف مستفيد، من برنامج دعم صغار مربي الماشية، بما يساعد في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة وكفاءة الإنتاج للثروة الحيوانية بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أن الدعم الإجمالي منذ بدء البرنامج بلغ أكثر من 1,507 مليون ريال، ويأتي دعم هذا الشهر للحسابات المسجلة في بوابة الإعانات الزراعية، ضمن دورة الاستحقاق الخامسة عشرة للبرنامج.

ويهدف برنامج الإعانات الزراعية لتعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي المقدم لأنشطة الثروة الحيوانية بالمملكة لقطاع تربية الماشية وقطاع الدواجن والأسماك، وذلك عن طريق تحويل مبالغ الدعم إلى مستحقيها مباشرة بشكل أسهم في تطوير القطاعات بما فيها مهنة تربية الماشية عبر تحفيز المربين للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
02:13 PM

إيداع أكثر من 118 مليون ريال لدعم المواشي ضمن برنامج الإعانات الزراعية

"البيئة": في حسابات 90 ألف مستفيد.. يساعد في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم إنها أودعت أكثر من 118 مليون ريال في حسابات أكثر من 90 ألف مستفيد، من برنامج دعم صغار مربي الماشية، بما يساعد في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة وكفاءة الإنتاج للثروة الحيوانية بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أن الدعم الإجمالي منذ بدء البرنامج بلغ أكثر من 1,507 مليون ريال، ويأتي دعم هذا الشهر للحسابات المسجلة في بوابة الإعانات الزراعية، ضمن دورة الاستحقاق الخامسة عشرة للبرنامج.

ويهدف برنامج الإعانات الزراعية لتعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي المقدم لأنشطة الثروة الحيوانية بالمملكة لقطاع تربية الماشية وقطاع الدواجن والأسماك، وذلك عن طريق تحويل مبالغ الدعم إلى مستحقيها مباشرة بشكل أسهم في تطوير القطاعات بما فيها مهنة تربية الماشية عبر تحفيز المربين للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة.

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