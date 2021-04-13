وزير خارجية أمريكا يهنئ المسلمين بالشهر الفضيل: "أتمنى لهم رمضانًا مباركًا"
أكد التزام سفارات وقنصليات بلاده بإقامة علاقات قوية مع المجتمعات الإسلامية
هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال بلينكن عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية "أمس" الاثنين: "أتمنى لجميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم رمضانًا مباركًا.
وأكد التزام الخارجية الأمريكية من خلال سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، بإقامة علاقات قوية مع المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.
وزير خارجية أمريكا يهنئ المسلمين بالشهر الفضيل: "أتمنى لهم رمضانًا مباركًا"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-04-13
هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال بلينكن عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية "أمس" الاثنين: "أتمنى لجميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم رمضانًا مباركًا.
وأكد التزام الخارجية الأمريكية من خلال سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، بإقامة علاقات قوية مع المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.
13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
01:28 AM
وزير خارجية أمريكا يهنئ المسلمين بالشهر الفضيل: "أتمنى لهم رمضانًا مباركًا"
أكد التزام سفارات وقنصليات بلاده بإقامة علاقات قوية مع المجتمعات الإسلامية
هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال بلينكن عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية "أمس" الاثنين: "أتمنى لجميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم رمضانًا مباركًا.
وأكد التزام الخارجية الأمريكية من خلال سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، بإقامة علاقات قوية مع المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.