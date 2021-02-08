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أمانة وبلديات الحدود الشمالية تشترط "توكلنا" لدخول مقارها

قالت: إجراء إلزامي للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه

اشترطت أمانة منطقة الحدود الشمالية، تفعيل تطبيق "توكلنا"؛ لدخول مقار الأمانة والبلديات التابعة لها، كإجراءٍ إلزامي للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

وشدّد أمين المنطقة المهندس شمام الشمري؛ على جميع الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية، الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت توحيد المداخل، وتشكيل نقاط الفحص، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق اشتراطات التباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمامات.

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أمانة وبلديات الحدود الشمالية تشترط "توكلنا" لدخول مقارها
سبق

اشترطت أمانة منطقة الحدود الشمالية، تفعيل تطبيق "توكلنا"؛ لدخول مقار الأمانة والبلديات التابعة لها، كإجراءٍ إلزامي للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

وشدّد أمين المنطقة المهندس شمام الشمري؛ على جميع الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية، الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت توحيد المداخل، وتشكيل نقاط الفحص، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق اشتراطات التباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمامات.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
10:19 AM

أمانة وبلديات الحدود الشمالية تشترط "توكلنا" لدخول مقارها

قالت: إجراء إلزامي للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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167

اشترطت أمانة منطقة الحدود الشمالية، تفعيل تطبيق "توكلنا"؛ لدخول مقار الأمانة والبلديات التابعة لها، كإجراءٍ إلزامي للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

وشدّد أمين المنطقة المهندس شمام الشمري؛ على جميع الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية، الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت توحيد المداخل، وتشكيل نقاط الفحص، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق اشتراطات التباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمامات.

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