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"التحالف": تنفيذ 21 عملية استهداف ضد الحوثيين في صرواح والبيضا

الضربات أدّت إلى مقتل 105 إرهابيين وتدمير 13 آلية عسكرية حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في صرواح والبيضا في مأرب.

وكشف "التحالف" أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل 105 إرهابيين، وتدمير 13 آلية عسكرية حوثية، وذلك خلال 24 ساعة.

يشار إلى أن الاشتباكات متواصلة على جبهات مأرب، مع استمرار الضربات الجوية. فيما نجحت قوات الجيش في إحباط عمليات تسلل للحوثيين.

وتستمر الاشتباكات على الجبهة الجنوبية للمحافظة الاستراتيجية، بينما ساندت غارات التحالف القوات اليمنية بشكل كبير.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": تنفيذ 21 عملية استهداف ضد الحوثيين في صرواح والبيضا
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في صرواح والبيضا في مأرب.

وكشف "التحالف" أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل 105 إرهابيين، وتدمير 13 آلية عسكرية حوثية، وذلك خلال 24 ساعة.

يشار إلى أن الاشتباكات متواصلة على جبهات مأرب، مع استمرار الضربات الجوية. فيما نجحت قوات الجيش في إحباط عمليات تسلل للحوثيين.

وتستمر الاشتباكات على الجبهة الجنوبية للمحافظة الاستراتيجية، بينما ساندت غارات التحالف القوات اليمنية بشكل كبير.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
05:59 PM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
10:03 PM

"التحالف": تنفيذ 21 عملية استهداف ضد الحوثيين في صرواح والبيضا

الضربات أدّت إلى مقتل 105 إرهابيين وتدمير 13 آلية عسكرية حوثية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,784

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في صرواح والبيضا في مأرب.

وكشف "التحالف" أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل 105 إرهابيين، وتدمير 13 آلية عسكرية حوثية، وذلك خلال 24 ساعة.

يشار إلى أن الاشتباكات متواصلة على جبهات مأرب، مع استمرار الضربات الجوية. فيما نجحت قوات الجيش في إحباط عمليات تسلل للحوثيين.

وتستمر الاشتباكات على الجبهة الجنوبية للمحافظة الاستراتيجية، بينما ساندت غارات التحالف القوات اليمنية بشكل كبير.

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