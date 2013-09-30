للسعوديين.. "الحبوب" تعلن عن وظائف شاغرة على بند المؤقتة في ينبع
قالت: التقديم عليها يوم الأحد ولمدة 7 أيام على موقع المؤسسة الإلكتروني
أعلنت المؤسسة عن وجود وظائف شاغرة للمواطنين على بند الوظائف المؤقتة (بفرع ينبع).
يبدأ التقديم عليها اعتبارًا من الساعة 7.30 صباح يوم الأحد 17/ 2/ 1442هـ الموافق 4/ 10/ 2020م ولمدة (7) أيام على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.sago.gov.sa).
الوثائق المطلوب إرفاقها مع الطلب:
• صورة من الهوية الوطنية.
• صورة من المؤهل. (وكذلك صورة من المعادلة إذا كان المتقدم متخرجًا من أحد الجامعات الخارجية).
• صورة من السجل الأكاديمي.
• صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد.
• صورة من (اختبار القدرة المعرفية/ الاختبار التحصيلي/ اختبار قياس) إن وجدت.
* (لن يُنظر في أي طلب لم يستوفِ الوثائق المطلوب إرفاقها).
ملاحظة: التعديل على بيانات التقديم سوف يكون متاحًا يوم الأحد 24/ 2/ 1442هـ الموافق 11/ 10/ 2020م.
وظائف
المؤسسة العامه للحبوب
للسعوديين.. "الحبوب" تعلن عن وظائف شاغرة على بند المؤقتة في ينبع
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-30
أعلنت المؤسسة عن وجود وظائف شاغرة للمواطنين على بند الوظائف المؤقتة (بفرع ينبع).
يبدأ التقديم عليها اعتبارًا من الساعة 7.30 صباح يوم الأحد 17/ 2/ 1442هـ الموافق 4/ 10/ 2020م ولمدة (7) أيام على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.sago.gov.sa).
الوثائق المطلوب إرفاقها مع الطلب:
• صورة من الهوية الوطنية.
• صورة من المؤهل. (وكذلك صورة من المعادلة إذا كان المتقدم متخرجًا من أحد الجامعات الخارجية).
• صورة من السجل الأكاديمي.
• صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد.
• صورة من (اختبار القدرة المعرفية/ الاختبار التحصيلي/ اختبار قياس) إن وجدت.
* (لن يُنظر في أي طلب لم يستوفِ الوثائق المطلوب إرفاقها).
ملاحظة: التعديل على بيانات التقديم سوف يكون متاحًا يوم الأحد 24/ 2/ 1442هـ الموافق 11/ 10/ 2020م.
30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
11:52 AM
للسعوديين.. "الحبوب" تعلن عن وظائف شاغرة على بند المؤقتة في ينبع
قالت: التقديم عليها يوم الأحد ولمدة 7 أيام على موقع المؤسسة الإلكتروني
أعلنت المؤسسة عن وجود وظائف شاغرة للمواطنين على بند الوظائف المؤقتة (بفرع ينبع).
يبدأ التقديم عليها اعتبارًا من الساعة 7.30 صباح يوم الأحد 17/ 2/ 1442هـ الموافق 4/ 10/ 2020م ولمدة (7) أيام على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.sago.gov.sa).
الوثائق المطلوب إرفاقها مع الطلب:
• صورة من الهوية الوطنية.
• صورة من المؤهل. (وكذلك صورة من المعادلة إذا كان المتقدم متخرجًا من أحد الجامعات الخارجية).
• صورة من السجل الأكاديمي.
• صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد.
• صورة من (اختبار القدرة المعرفية/ الاختبار التحصيلي/ اختبار قياس) إن وجدت.
* (لن يُنظر في أي طلب لم يستوفِ الوثائق المطلوب إرفاقها).
ملاحظة: التعديل على بيانات التقديم سوف يكون متاحًا يوم الأحد 24/ 2/ 1442هـ الموافق 11/ 10/ 2020م.