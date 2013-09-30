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للسعوديين.. "الحبوب" تعلن عن وظائف شاغرة على بند المؤقتة في ينبع

قالت: التقديم عليها يوم الأحد ولمدة 7 أيام على موقع المؤسسة الإلكتروني

أعلنت المؤسسة عن وجود وظائف شاغرة للمواطنين على بند الوظائف المؤقتة (بفرع ينبع).

يبدأ التقديم عليها اعتبارًا من الساعة 7.30 صباح يوم الأحد 17/ 2/ 1442هـ الموافق 4/ 10/ 2020م ولمدة (7) أيام على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.sago.gov.sa).

الوثائق المطلوب إرفاقها مع الطلب:

• صورة من الهوية الوطنية.

• صورة من المؤهل. (وكذلك صورة من المعادلة إذا كان المتقدم متخرجًا من أحد الجامعات الخارجية).

• صورة من السجل الأكاديمي.

• صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد.

• صورة من (اختبار القدرة المعرفية/ الاختبار التحصيلي/ اختبار قياس) إن وجدت.

* (لن يُنظر في أي طلب لم يستوفِ الوثائق المطلوب إرفاقها).

ملاحظة: التعديل على بيانات التقديم سوف يكون متاحًا يوم الأحد 24/ 2/ 1442هـ الموافق 11/ 10/ 2020م.

وظائف المؤسسة العامه للحبوب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للسعوديين.. "الحبوب" تعلن عن وظائف شاغرة على بند المؤقتة في ينبع
سبق

أعلنت المؤسسة عن وجود وظائف شاغرة للمواطنين على بند الوظائف المؤقتة (بفرع ينبع).

يبدأ التقديم عليها اعتبارًا من الساعة 7.30 صباح يوم الأحد 17/ 2/ 1442هـ الموافق 4/ 10/ 2020م ولمدة (7) أيام على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.sago.gov.sa).

الوثائق المطلوب إرفاقها مع الطلب:

• صورة من الهوية الوطنية.

• صورة من المؤهل. (وكذلك صورة من المعادلة إذا كان المتقدم متخرجًا من أحد الجامعات الخارجية).

• صورة من السجل الأكاديمي.

• صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد.

• صورة من (اختبار القدرة المعرفية/ الاختبار التحصيلي/ اختبار قياس) إن وجدت.

* (لن يُنظر في أي طلب لم يستوفِ الوثائق المطلوب إرفاقها).

ملاحظة: التعديل على بيانات التقديم سوف يكون متاحًا يوم الأحد 24/ 2/ 1442هـ الموافق 11/ 10/ 2020م.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
11:52 AM

للسعوديين.. "الحبوب" تعلن عن وظائف شاغرة على بند المؤقتة في ينبع

قالت: التقديم عليها يوم الأحد ولمدة 7 أيام على موقع المؤسسة الإلكتروني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,339

أعلنت المؤسسة عن وجود وظائف شاغرة للمواطنين على بند الوظائف المؤقتة (بفرع ينبع).

يبدأ التقديم عليها اعتبارًا من الساعة 7.30 صباح يوم الأحد 17/ 2/ 1442هـ الموافق 4/ 10/ 2020م ولمدة (7) أيام على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.sago.gov.sa).

الوثائق المطلوب إرفاقها مع الطلب:

• صورة من الهوية الوطنية.

• صورة من المؤهل. (وكذلك صورة من المعادلة إذا كان المتقدم متخرجًا من أحد الجامعات الخارجية).

• صورة من السجل الأكاديمي.

• صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد.

• صورة من (اختبار القدرة المعرفية/ الاختبار التحصيلي/ اختبار قياس) إن وجدت.

* (لن يُنظر في أي طلب لم يستوفِ الوثائق المطلوب إرفاقها).

ملاحظة: التعديل على بيانات التقديم سوف يكون متاحًا يوم الأحد 24/ 2/ 1442هـ الموافق 11/ 10/ 2020م.

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