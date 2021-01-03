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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

رفع وإزالة 176 سيارة تالفة ومهملة من شوارع خميس مشيط

وضعت الاستكارات عليها وجرى التواصل مع أصحابها

قال رئيس بلدية خميس مشيط، المهندس محمد بن ناجم الحويطي، إن البلدية تواصل جهودها وأعمالها، ضمن حملة رفع وإزالة السيارات التالفة والمهملة من شوارع وأحياء المحافظة.

وأضاف أن ذلك وفق آلية عمل بدأت بحصر السيارات المخالفة ووضع الاستكارات اللاصقة عليها والتواصل مع أصحابها، قبل رفعها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح "الحويطي"، أنه تمت مباشرة 176 سيارة ومركبة مخالفة، حيث تم نقل 46 سيارة إلى حجز البلدية.

وأكد استمرار أعمال حصر ورفع السيارات التالفة بجميع أحياء المحافظة، مشيراً إلى أهمية تعاون أصحاب تلك المركبات بإزالتها قبل اتخاذ الإجراءات النظامية عليها من البلدية.

بلدية خميس مشيط السيارات التالفة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رفع وإزالة 176 سيارة تالفة ومهملة من شوارع خميس مشيط
سبق

قال رئيس بلدية خميس مشيط، المهندس محمد بن ناجم الحويطي، إن البلدية تواصل جهودها وأعمالها، ضمن حملة رفع وإزالة السيارات التالفة والمهملة من شوارع وأحياء المحافظة.

وأضاف أن ذلك وفق آلية عمل بدأت بحصر السيارات المخالفة ووضع الاستكارات اللاصقة عليها والتواصل مع أصحابها، قبل رفعها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح "الحويطي"، أنه تمت مباشرة 176 سيارة ومركبة مخالفة، حيث تم نقل 46 سيارة إلى حجز البلدية.

وأكد استمرار أعمال حصر ورفع السيارات التالفة بجميع أحياء المحافظة، مشيراً إلى أهمية تعاون أصحاب تلك المركبات بإزالتها قبل اتخاذ الإجراءات النظامية عليها من البلدية.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
08:02 PM

رفع وإزالة 176 سيارة تالفة ومهملة من شوارع خميس مشيط

وضعت الاستكارات عليها وجرى التواصل مع أصحابها

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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قال رئيس بلدية خميس مشيط، المهندس محمد بن ناجم الحويطي، إن البلدية تواصل جهودها وأعمالها، ضمن حملة رفع وإزالة السيارات التالفة والمهملة من شوارع وأحياء المحافظة.

وأضاف أن ذلك وفق آلية عمل بدأت بحصر السيارات المخالفة ووضع الاستكارات اللاصقة عليها والتواصل مع أصحابها، قبل رفعها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح "الحويطي"، أنه تمت مباشرة 176 سيارة ومركبة مخالفة، حيث تم نقل 46 سيارة إلى حجز البلدية.

وأكد استمرار أعمال حصر ورفع السيارات التالفة بجميع أحياء المحافظة، مشيراً إلى أهمية تعاون أصحاب تلك المركبات بإزالتها قبل اتخاذ الإجراءات النظامية عليها من البلدية.

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