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فرع الموارد البشرية بالقصيم يستقبل قافلة الهلال الاحمر التوعوية

شملت محاضرة حول أسس الإسعافات وطريقة التعامل مع المصابين

ضمن الجهود التوعوية والارشادية التي يبذلها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم ممثلاً في العلاقات العامة والإعلام بالفرع، تواجدت القافلة التوعوية لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021م.

وفي التفاصيل: يقوم فرع الوزارة بالتعريف بالخدمات التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر؛ حيث كان في استقبال القافلة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة عبدالله سلمان الفريدي.

وبدأت الفعالية بمحاضرة توعوية لمنسوبي الفرع عن أسس الإسعافات وطريقة التعامل مع المصابين في الحوادث المختلفة، وآلية تلقي البلاغات وسير تنفيذها، إضافة لشرح مفصل عن تطبيق "أسعفني" الذي يحتوي على العديد من الخدمات الإسعافية وطريقة التعامل للاستفادة من التطبيق.

وفي نهاية الفعالية تسلم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق درعًا تذكاريًّا من محمد الجعيثن مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للهيئة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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فرع الموارد البشرية بالقصيم يستقبل قافلة الهلال الاحمر التوعوية
سبق

ضمن الجهود التوعوية والارشادية التي يبذلها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم ممثلاً في العلاقات العامة والإعلام بالفرع، تواجدت القافلة التوعوية لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021م.

وفي التفاصيل: يقوم فرع الوزارة بالتعريف بالخدمات التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر؛ حيث كان في استقبال القافلة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة عبدالله سلمان الفريدي.

وبدأت الفعالية بمحاضرة توعوية لمنسوبي الفرع عن أسس الإسعافات وطريقة التعامل مع المصابين في الحوادث المختلفة، وآلية تلقي البلاغات وسير تنفيذها، إضافة لشرح مفصل عن تطبيق "أسعفني" الذي يحتوي على العديد من الخدمات الإسعافية وطريقة التعامل للاستفادة من التطبيق.

وفي نهاية الفعالية تسلم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق درعًا تذكاريًّا من محمد الجعيثن مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للهيئة.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
09:46 PM

فرع الموارد البشرية بالقصيم يستقبل قافلة الهلال الاحمر التوعوية

شملت محاضرة حول أسس الإسعافات وطريقة التعامل مع المصابين

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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ضمن الجهود التوعوية والارشادية التي يبذلها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم ممثلاً في العلاقات العامة والإعلام بالفرع، تواجدت القافلة التوعوية لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021م.

وفي التفاصيل: يقوم فرع الوزارة بالتعريف بالخدمات التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر؛ حيث كان في استقبال القافلة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة عبدالله سلمان الفريدي.

وبدأت الفعالية بمحاضرة توعوية لمنسوبي الفرع عن أسس الإسعافات وطريقة التعامل مع المصابين في الحوادث المختلفة، وآلية تلقي البلاغات وسير تنفيذها، إضافة لشرح مفصل عن تطبيق "أسعفني" الذي يحتوي على العديد من الخدمات الإسعافية وطريقة التعامل للاستفادة من التطبيق.

وفي نهاية الفعالية تسلم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق درعًا تذكاريًّا من محمد الجعيثن مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للهيئة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,386
201,250 سيارة ..

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