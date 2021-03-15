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الجيش الوطني يفشل هجوماً لمليشيا الحوثي في جبهة الكسارة

كبّدها خسائر فادحة وأجبرها على الفرار

أفشلت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوماً لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وكانت المليشيا الحوثية قد حشدت، منذ يوم أمس، لهذه المحاولة الهجومية، أعداداً كبيرة من عناصرها المغرر بهم، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.

وفي السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن تدمير 4 عربات، ومصرع وجرح من كان على متنها، بالإضافة إلى تدمير عدة عيارات نارية، استهدفت مقاتلات التحالف بغارات جوية مكثفة، مواقع وتجمعات المليشيا، في جبهتي المخدرة، والمشجح.

في غضون ذلك دمرت مقاتلات التحالف قاذفة صواريخ، وتعزيزات تابعة للمليشيا كانت قادمة من العاصمة صنعاء، باتجاه محافظة مأرب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش الوطني يفشل هجوماً لمليشيا الحوثي في جبهة الكسارة
سبق

أفشلت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوماً لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وكانت المليشيا الحوثية قد حشدت، منذ يوم أمس، لهذه المحاولة الهجومية، أعداداً كبيرة من عناصرها المغرر بهم، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.

وفي السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن تدمير 4 عربات، ومصرع وجرح من كان على متنها، بالإضافة إلى تدمير عدة عيارات نارية، استهدفت مقاتلات التحالف بغارات جوية مكثفة، مواقع وتجمعات المليشيا، في جبهتي المخدرة، والمشجح.

في غضون ذلك دمرت مقاتلات التحالف قاذفة صواريخ، وتعزيزات تابعة للمليشيا كانت قادمة من العاصمة صنعاء، باتجاه محافظة مأرب.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
08:33 PM

الجيش الوطني يفشل هجوماً لمليشيا الحوثي في جبهة الكسارة

كبّدها خسائر فادحة وأجبرها على الفرار

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فهد كاملي - جازان
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أفشلت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوماً لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وكانت المليشيا الحوثية قد حشدت، منذ يوم أمس، لهذه المحاولة الهجومية، أعداداً كبيرة من عناصرها المغرر بهم، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.

وفي السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن تدمير 4 عربات، ومصرع وجرح من كان على متنها، بالإضافة إلى تدمير عدة عيارات نارية، استهدفت مقاتلات التحالف بغارات جوية مكثفة، مواقع وتجمعات المليشيا، في جبهتي المخدرة، والمشجح.

في غضون ذلك دمرت مقاتلات التحالف قاذفة صواريخ، وتعزيزات تابعة للمليشيا كانت قادمة من العاصمة صنعاء، باتجاه محافظة مأرب.

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