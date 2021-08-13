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"تعليم الجوف" يزوّد مدارسه بـ 1000 كاميرا مراقبة

في 260 مدرسة بقيمة إجمالية بلغت 1.16 مليون ريال

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة المدرسية، تركيب كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية في جميع مدارس المنطقة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الإدارة كثّفت جهود منسوبيها خلال هذه الفترة للعمل من أجل اكتمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية والتعليمية في المدارس، لضمان بداية جادة للعام الدراسي الجديد.

من جانبه، قال مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية، عاطف الطالب، إن الإدارة أمّنت أكثر من ألف كاميرا مراقبة في (260) مدرسة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، بقيمة إجمالية بلغت نحو (1.16) مليون ريال، مشيراً إلى أن الإدارة أنهت تركيب الكاميرات في جميع مدارس "سكاكا" للبنين والبنات، وأن العمل جارٍ على تركيب الكاميرات في مدارس "دومة الجندل".

تعليم الجوف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الجوف" يزوّد مدارسه بـ 1000 كاميرا مراقبة
سبق

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة المدرسية، تركيب كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية في جميع مدارس المنطقة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الإدارة كثّفت جهود منسوبيها خلال هذه الفترة للعمل من أجل اكتمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية والتعليمية في المدارس، لضمان بداية جادة للعام الدراسي الجديد.

من جانبه، قال مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية، عاطف الطالب، إن الإدارة أمّنت أكثر من ألف كاميرا مراقبة في (260) مدرسة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، بقيمة إجمالية بلغت نحو (1.16) مليون ريال، مشيراً إلى أن الإدارة أنهت تركيب الكاميرات في جميع مدارس "سكاكا" للبنين والبنات، وأن العمل جارٍ على تركيب الكاميرات في مدارس "دومة الجندل".

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
12:16 AM

"تعليم الجوف" يزوّد مدارسه بـ 1000 كاميرا مراقبة

في 260 مدرسة بقيمة إجمالية بلغت 1.16 مليون ريال

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عبدالرحمن العازمي - سكاكا
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تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة المدرسية، تركيب كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية في جميع مدارس المنطقة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الإدارة كثّفت جهود منسوبيها خلال هذه الفترة للعمل من أجل اكتمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية والتعليمية في المدارس، لضمان بداية جادة للعام الدراسي الجديد.

من جانبه، قال مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية، عاطف الطالب، إن الإدارة أمّنت أكثر من ألف كاميرا مراقبة في (260) مدرسة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، بقيمة إجمالية بلغت نحو (1.16) مليون ريال، مشيراً إلى أن الإدارة أنهت تركيب الكاميرات في جميع مدارس "سكاكا" للبنين والبنات، وأن العمل جارٍ على تركيب الكاميرات في مدارس "دومة الجندل".

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