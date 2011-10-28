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القبض على 3 متسللين لقيامهم بإضرام النار وتسببوا في حريق جبل غُلامه بتنومة

من مخالفي نظام أمن الحدود

صرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري عن أسباب نشوب حريق في جبل غُلامه، الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير، أسفرت عن توافر معلومات أشارت إلى قيام عدد من مخالفي نظام أمن الحدود بإضرام النار نتيجة خلافات بينهم، وفرارهم من الموقع بعد انتشار الحريق الذي امتد على مساحة تجاوزت أربعة ملايين و700 ألف متر مربع تقريباً، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية.

وقادت التحريات الأمنية بفضل الله، إلى تحديد هوية المتهمين بإضرام النار، التي نتج عنها الحريق، وعددهم ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، حيث تم القبض عليهم وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد مواصلتها التصدي بعزيمة وإصرار وحزم، لكل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين، كما تحذر مخالفي نظام أمن الحدود - في الوقت ذاته - بأن رجال الأمن سيكونون لهم بالمرصاد في جميع المواقع للقبض عليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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القبض على 3 متسللين لقيامهم بإضرام النار وتسببوا في حريق جبل غُلامه بتنومة
سبق

صرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري عن أسباب نشوب حريق في جبل غُلامه، الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير، أسفرت عن توافر معلومات أشارت إلى قيام عدد من مخالفي نظام أمن الحدود بإضرام النار نتيجة خلافات بينهم، وفرارهم من الموقع بعد انتشار الحريق الذي امتد على مساحة تجاوزت أربعة ملايين و700 ألف متر مربع تقريباً، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية.

وقادت التحريات الأمنية بفضل الله، إلى تحديد هوية المتهمين بإضرام النار، التي نتج عنها الحريق، وعددهم ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، حيث تم القبض عليهم وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد مواصلتها التصدي بعزيمة وإصرار وحزم، لكل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين، كما تحذر مخالفي نظام أمن الحدود - في الوقت ذاته - بأن رجال الأمن سيكونون لهم بالمرصاد في جميع المواقع للقبض عليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم. والله الهادي إلى سواء السبيل.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
07:23 PM
اخر تعديل
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
09:40 PM

القبض على 3 متسللين لقيامهم بإضرام النار وتسببوا في حريق جبل غُلامه بتنومة

من مخالفي نظام أمن الحدود

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
43
31,776

صرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري عن أسباب نشوب حريق في جبل غُلامه، الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير، أسفرت عن توافر معلومات أشارت إلى قيام عدد من مخالفي نظام أمن الحدود بإضرام النار نتيجة خلافات بينهم، وفرارهم من الموقع بعد انتشار الحريق الذي امتد على مساحة تجاوزت أربعة ملايين و700 ألف متر مربع تقريباً، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية.

وقادت التحريات الأمنية بفضل الله، إلى تحديد هوية المتهمين بإضرام النار، التي نتج عنها الحريق، وعددهم ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، حيث تم القبض عليهم وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد مواصلتها التصدي بعزيمة وإصرار وحزم، لكل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين، كما تحذر مخالفي نظام أمن الحدود - في الوقت ذاته - بأن رجال الأمن سيكونون لهم بالمرصاد في جميع المواقع للقبض عليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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