أعربت السودان عن كامل دعمها ومساندتها لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل". وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم أن معرض إكسبو الدولي 2030 يحتل مكانة خاصة بين الأحداث العالمية ذات الأهمية الكبرى، بصفته منصة عالمية للتفاهم بين الثقافات والتبادل البشري، ويعكس الطبيعة المتغيرة لعالمنا المتطور. وأكدت أن دعم السودان لطلب المملكة يأتي إيمانًا بالخصائص المميزة لمستوى التطور الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي للمملكة، والتي تعد ضمانة مهمة لتحقيق الجاذبية والإبداع المطلوبين في مثل هذه المحافل العالمية المهمة، كما يأتي تأكيدًا وتجسيدًا لمتانة العلاقات الأزلية القائمة بين البلدين الشقيقين.

السودان تؤكد دعمها لطلب المملكة استضافة معرض "إكسبو 2030" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-03 أعربت السودان عن كامل دعمها ومساندتها لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل".



وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم أن معرض إكسبو الدولي 2030 يحتل مكانة خاصة بين الأحداث العالمية ذات الأهمية الكبرى، بصفته منصة عالمية للتفاهم بين الثقافات والتبادل البشري، ويعكس الطبيعة المتغيرة لعالمنا المتطور.



وأكدت أن دعم السودان لطلب المملكة يأتي إيمانًا بالخصائص المميزة لمستوى التطور الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي للمملكة، والتي تعد ضمانة مهمة لتحقيق الجاذبية والإبداع المطلوبين في مثل هذه المحافل العالمية المهمة، كما يأتي تأكيدًا وتجسيدًا لمتانة العلاقات الأزلية القائمة بين البلدين الشقيقين.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443 11:15 PM

السودان تؤكد دعمها لطلب المملكة استضافة معرض "إكسبو 2030" يُعقد تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل"





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أعربت السودان عن كامل دعمها ومساندتها لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل".



وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم أن معرض إكسبو الدولي 2030 يحتل مكانة خاصة بين الأحداث العالمية ذات الأهمية الكبرى، بصفته منصة عالمية للتفاهم بين الثقافات والتبادل البشري، ويعكس الطبيعة المتغيرة لعالمنا المتطور.



وأكدت أن دعم السودان لطلب المملكة يأتي إيمانًا بالخصائص المميزة لمستوى التطور الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي للمملكة، والتي تعد ضمانة مهمة لتحقيق الجاذبية والإبداع المطلوبين في مثل هذه المحافل العالمية المهمة، كما يأتي تأكيدًا وتجسيدًا لمتانة العلاقات الأزلية القائمة بين البلدين الشقيقين.