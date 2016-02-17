"تعليم الأفلاج" تعتمد حزمة من الفعاليات احتفاءً بيوم التأسيس

برامج لترسيخ القيم الوطنية والاعتزازا بالدولة وجذورها التاريخية الراسخة

تستعد إدارة تعليم الأفلاج للاحتفاء بيوم التأسيس بحزمة من البرامج والفعاليات، استشعاراً بأهمية هذه المناسبة الغالية واعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون .

واعتمدت إدارة التعليم حزمة من الفعاليات والمناشط المتنوعة للاحتفال بيوم التأسيس تضمنت تنفيذ العديد من البرامج على مستوى الإدارة والمدارس، نظراً لأهميته المناسبة التاريخية والحضارية والثقافية في ترسيخ القيم الوطنية واعتزازاً بالدولة السعودية وجذورها التاريخية الراسخة، وعمقها الحضاري والثقافي المتنوع لأكثر من ثلاثة قرون، حيث شملت الفعاليات المزمع إقامتها يومي الأحد والاثنين من الأسبوع القادم معارض فنية ورحلات طلابية ومسابقات متنوعة .