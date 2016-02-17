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"تعليم الأفلاج" تعتمد حزمة من الفعاليات احتفاءً بيوم التأسيس

برامج لترسيخ القيم الوطنية والاعتزازا بالدولة وجذورها التاريخية الراسخة

تستعد إدارة تعليم الأفلاج للاحتفاء بيوم التأسيس بحزمة من البرامج والفعاليات، استشعاراً بأهمية هذه المناسبة الغالية واعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون .

واعتمدت إدارة التعليم حزمة من الفعاليات والمناشط المتنوعة للاحتفال بيوم التأسيس تضمنت تنفيذ العديد من البرامج على مستوى الإدارة والمدارس، نظراً لأهميته المناسبة التاريخية والحضارية والثقافية في ترسيخ القيم الوطنية واعتزازاً بالدولة السعودية وجذورها التاريخية الراسخة، وعمقها الحضاري والثقافي المتنوع لأكثر من ثلاثة قرون، حيث شملت الفعاليات المزمع إقامتها يومي الأحد والاثنين من الأسبوع القادم معارض فنية ورحلات طلابية ومسابقات متنوعة .

إدارة تعليم الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الأفلاج" تعتمد حزمة من الفعاليات احتفاءً بيوم التأسيس
سبق

تستعد إدارة تعليم الأفلاج للاحتفاء بيوم التأسيس بحزمة من البرامج والفعاليات، استشعاراً بأهمية هذه المناسبة الغالية واعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون .

واعتمدت إدارة التعليم حزمة من الفعاليات والمناشط المتنوعة للاحتفال بيوم التأسيس تضمنت تنفيذ العديد من البرامج على مستوى الإدارة والمدارس، نظراً لأهميته المناسبة التاريخية والحضارية والثقافية في ترسيخ القيم الوطنية واعتزازاً بالدولة السعودية وجذورها التاريخية الراسخة، وعمقها الحضاري والثقافي المتنوع لأكثر من ثلاثة قرون، حيث شملت الفعاليات المزمع إقامتها يومي الأحد والاثنين من الأسبوع القادم معارض فنية ورحلات طلابية ومسابقات متنوعة .

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
02:11 PM

"تعليم الأفلاج" تعتمد حزمة من الفعاليات احتفاءً بيوم التأسيس

برامج لترسيخ القيم الوطنية والاعتزازا بالدولة وجذورها التاريخية الراسخة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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تستعد إدارة تعليم الأفلاج للاحتفاء بيوم التأسيس بحزمة من البرامج والفعاليات، استشعاراً بأهمية هذه المناسبة الغالية واعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون .

واعتمدت إدارة التعليم حزمة من الفعاليات والمناشط المتنوعة للاحتفال بيوم التأسيس تضمنت تنفيذ العديد من البرامج على مستوى الإدارة والمدارس، نظراً لأهميته المناسبة التاريخية والحضارية والثقافية في ترسيخ القيم الوطنية واعتزازاً بالدولة السعودية وجذورها التاريخية الراسخة، وعمقها الحضاري والثقافي المتنوع لأكثر من ثلاثة قرون، حيث شملت الفعاليات المزمع إقامتها يومي الأحد والاثنين من الأسبوع القادم معارض فنية ورحلات طلابية ومسابقات متنوعة .

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,117
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,528
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,190
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,151

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