كورونا في 4 دول.. 22214 إصابة جديدة في ألمانيا و7189 بالهند

353 بباكستان و140 بالصين

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين و981281 بعد تسجيل 22214 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 110276 بعد تسجيل 157 وفاة جديدة.



الهند

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 7189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و387 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 34 مليونًا و772626 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 479 ألفًا و520 وفاة.



باكستان

سجلت باكستان 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1293081 إصابة؛ منها 9763 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28905 وفيات، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1254413 حالة.



الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، تسجيل البلاد 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 100871.

وأوضحت اللجنة في بيان أن 87 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى داخل البلاد، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.