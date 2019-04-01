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الليرة التركية تتعاطف مع هزيمة أردوغان وتواصل انهيارها

"موديز": تجدُّد اضطرابات الأسواق يزيد من هروب رؤوس الأموال

بعد الخسارة التي مُني بها حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان؛ في بلديات عددٍ من المدن الكبرى في البلاد، عقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات المحلية، فقدت الليرة التركية 1.5 في المائة من قيمتها يوم الإثنين.

وفي الساعة 04:16 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 5.62 مقابل العملة الأميركية، بعد أن ضعفت أكثر إلى 5.63، مقارنة بإغلاق الجمعة البالغ 5.5550 وفق "سكاي نيوز".

وتأرجحت العملة بشدة وشهدت الأسهم والسندات التركية عمليات بيع على مدى الأسبوع السابق على الانتخابات البلدية.

وكانت البيانات الصادرة، يوم الجمعة، قد أظهرت أن احتياطي البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية انخفض بمقدار الثلث الشهر الماضي، فيما وصفت وكالة موديز، اليوم الإثنين، تآكل احتياطيات العملات الأجنبية بالأمر"السلبي على الائتمان".

وقالت "موديز": "تجدُّد الاضطرابات في الأسواق المالية التركية وزيادة الشكوك فيما يتعلق بالأوضاع السياسية على الركود المستمر يزيدان من خطر هروب رؤوس الأموال".

وخسر حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان؛ بلدية أنقرة لأول مرة منذ أكثر من عقدين، في حين يتبادل حزبا السلطة والمعارضة إلى الآن الإعلان عن فوزهما ببلدية إسطنبول.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الليرة التركية تتعاطف مع هزيمة أردوغان وتواصل انهيارها
سبق

بعد الخسارة التي مُني بها حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان؛ في بلديات عددٍ من المدن الكبرى في البلاد، عقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات المحلية، فقدت الليرة التركية 1.5 في المائة من قيمتها يوم الإثنين.

وفي الساعة 04:16 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 5.62 مقابل العملة الأميركية، بعد أن ضعفت أكثر إلى 5.63، مقارنة بإغلاق الجمعة البالغ 5.5550 وفق "سكاي نيوز".

وتأرجحت العملة بشدة وشهدت الأسهم والسندات التركية عمليات بيع على مدى الأسبوع السابق على الانتخابات البلدية.

وكانت البيانات الصادرة، يوم الجمعة، قد أظهرت أن احتياطي البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية انخفض بمقدار الثلث الشهر الماضي، فيما وصفت وكالة موديز، اليوم الإثنين، تآكل احتياطيات العملات الأجنبية بالأمر"السلبي على الائتمان".

وقالت "موديز": "تجدُّد الاضطرابات في الأسواق المالية التركية وزيادة الشكوك فيما يتعلق بالأوضاع السياسية على الركود المستمر يزيدان من خطر هروب رؤوس الأموال".

وخسر حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان؛ بلدية أنقرة لأول مرة منذ أكثر من عقدين، في حين يتبادل حزبا السلطة والمعارضة إلى الآن الإعلان عن فوزهما ببلدية إسطنبول.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
10:05 AM

الليرة التركية تتعاطف مع هزيمة أردوغان وتواصل انهيارها

"موديز": تجدُّد اضطرابات الأسواق يزيد من هروب رؤوس الأموال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد الخسارة التي مُني بها حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان؛ في بلديات عددٍ من المدن الكبرى في البلاد، عقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات المحلية، فقدت الليرة التركية 1.5 في المائة من قيمتها يوم الإثنين.

وفي الساعة 04:16 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 5.62 مقابل العملة الأميركية، بعد أن ضعفت أكثر إلى 5.63، مقارنة بإغلاق الجمعة البالغ 5.5550 وفق "سكاي نيوز".

وتأرجحت العملة بشدة وشهدت الأسهم والسندات التركية عمليات بيع على مدى الأسبوع السابق على الانتخابات البلدية.

وكانت البيانات الصادرة، يوم الجمعة، قد أظهرت أن احتياطي البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية انخفض بمقدار الثلث الشهر الماضي، فيما وصفت وكالة موديز، اليوم الإثنين، تآكل احتياطيات العملات الأجنبية بالأمر"السلبي على الائتمان".

وقالت "موديز": "تجدُّد الاضطرابات في الأسواق المالية التركية وزيادة الشكوك فيما يتعلق بالأوضاع السياسية على الركود المستمر يزيدان من خطر هروب رؤوس الأموال".

وخسر حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان؛ بلدية أنقرة لأول مرة منذ أكثر من عقدين، في حين يتبادل حزبا السلطة والمعارضة إلى الآن الإعلان عن فوزهما ببلدية إسطنبول.

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