بالفيديو.. صورة عروسين على شاطئ البحر تنتهي بكارثة

هذا هو مصير العروس ومصورها وخبير المكياج

أظهر شريط فيديو مرعب تم تصويره أمس، الأربعاء في مدينة ونتشو، مقاطعة تشجيانغ بالصين، لحظة غرق عروس ومصورها وخبير المكياج خلال التقاط صور الزفاف وسط الشعاب المرجانية.

وحاول رجال الإنقاذ البحث عن العروسين وأشخاص آخرين كانوا برفقتهم منهم المصور وخبير المكياج، حسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

ووفقًا للتقارير، كان الزوجان على وشك التقاط صور فوق الشعاب المرجانية عندما سحبتهم الأمواج العاتية إلى البحر مع المصور وخبير المكياج.

وتم العثور على العروس وخبير المكياج ميتين فيما لا يزال المصور مفقودًا، وفقاً لمصادر محلية.

ونجا العريس بعدما تمكن من مواجهة الأمواج والسباحة إلى بر الأمان.