النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 833 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1454 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالفيديو.. صورة عروسين على شاطئ البحر تنتهي بكارثة

هذا هو مصير العروس ومصورها وخبير المكياج

أظهر شريط فيديو مرعب تم تصويره أمس، الأربعاء في مدينة ونتشو، مقاطعة تشجيانغ بالصين، لحظة غرق عروس ومصورها وخبير المكياج خلال التقاط صور الزفاف وسط الشعاب المرجانية.

وحاول رجال الإنقاذ البحث عن العروسين وأشخاص آخرين كانوا برفقتهم منهم المصور وخبير المكياج، حسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

ووفقًا للتقارير، كان الزوجان على وشك التقاط صور فوق الشعاب المرجانية عندما سحبتهم الأمواج العاتية إلى البحر مع المصور وخبير المكياج.

وتم العثور على العروس وخبير المكياج ميتين فيما لا يزال المصور مفقودًا، وفقاً لمصادر محلية.

ونجا العريس بعدما تمكن من مواجهة الأمواج والسباحة إلى بر الأمان.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. صورة عروسين على شاطئ البحر تنتهي بكارثة
سبق

أظهر شريط فيديو مرعب تم تصويره أمس، الأربعاء في مدينة ونتشو، مقاطعة تشجيانغ بالصين، لحظة غرق عروس ومصورها وخبير المكياج خلال التقاط صور الزفاف وسط الشعاب المرجانية.

وحاول رجال الإنقاذ البحث عن العروسين وأشخاص آخرين كانوا برفقتهم منهم المصور وخبير المكياج، حسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

ووفقًا للتقارير، كان الزوجان على وشك التقاط صور فوق الشعاب المرجانية عندما سحبتهم الأمواج العاتية إلى البحر مع المصور وخبير المكياج.

وتم العثور على العروس وخبير المكياج ميتين فيما لا يزال المصور مفقودًا، وفقاً لمصادر محلية.

ونجا العريس بعدما تمكن من مواجهة الأمواج والسباحة إلى بر الأمان.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
02:42 PM

بالفيديو.. صورة عروسين على شاطئ البحر تنتهي بكارثة

هذا هو مصير العروس ومصورها وخبير المكياج

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
8,927

أظهر شريط فيديو مرعب تم تصويره أمس، الأربعاء في مدينة ونتشو، مقاطعة تشجيانغ بالصين، لحظة غرق عروس ومصورها وخبير المكياج خلال التقاط صور الزفاف وسط الشعاب المرجانية.

وحاول رجال الإنقاذ البحث عن العروسين وأشخاص آخرين كانوا برفقتهم منهم المصور وخبير المكياج، حسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

ووفقًا للتقارير، كان الزوجان على وشك التقاط صور فوق الشعاب المرجانية عندما سحبتهم الأمواج العاتية إلى البحر مع المصور وخبير المكياج.

وتم العثور على العروس وخبير المكياج ميتين فيما لا يزال المصور مفقودًا، وفقاً لمصادر محلية.

ونجا العريس بعدما تمكن من مواجهة الأمواج والسباحة إلى بر الأمان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,539
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,676
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,062
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,215

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة