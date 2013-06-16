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وزير خارجية بريطانيا: نحن شبه متأكدين أن إيران خلف هجمات ناقلات النفط

قال: لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك.. ونحث على وقف التصعيد

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الأحد، إن بلاده "شبه متأكدة" من أن إيران تقف وراء الاعتداءات التي استهدفت ناقلتي النفط في خليج عمان، الخميس الماضي، وذلك بعد إنجازها "تقييماً استخباراتياً".
ونقلت وكالة "رويترز" عن "هنت" قوله: "أنجزنا تقييماً استخباراتياً خاصاً بنا، ونحن شبه متأكدين من أن إيران غالباً تقف وراء تلك الاعتداءات".
وأضاف: "لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك.. نحث كل الأطراف على وقف التصعيد فيما يتعلق بالهجوم على الناقلتين".
وتعرضت ناقلة نفط يابانية وأخرى نرويجية، صباح الخميس، لهجمات في خليج عمان، لم يُحدد مصدرها، فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي البحري.
ومنذ الخميس، حمّلت واشنطن طهران مسؤولية الهجمات التي وقعت أثناء وجود رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طهران لإجراء محادثات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي: "إيران هي من ارتكبت الهجوم. هذا هو الأحدث في سلسلة الهجمات التي شنتها إيران وأذرعها ضد الولايات والمتحدة وحلفائها".
ويأتي الحادث، بعد نحو شهر على تعرض 4 ناقلات نفط، لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية الإماراتية، مما تسبب في إلحاق ضرر بالناقلات.
واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات، التي جاءت في وقت تصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير خارجية بريطانيا: نحن شبه متأكدين أن إيران خلف هجمات ناقلات النفط
سبق

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الأحد، إن بلاده "شبه متأكدة" من أن إيران تقف وراء الاعتداءات التي استهدفت ناقلتي النفط في خليج عمان، الخميس الماضي، وذلك بعد إنجازها "تقييماً استخباراتياً".
ونقلت وكالة "رويترز" عن "هنت" قوله: "أنجزنا تقييماً استخباراتياً خاصاً بنا، ونحن شبه متأكدين من أن إيران غالباً تقف وراء تلك الاعتداءات".
وأضاف: "لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك.. نحث كل الأطراف على وقف التصعيد فيما يتعلق بالهجوم على الناقلتين".
وتعرضت ناقلة نفط يابانية وأخرى نرويجية، صباح الخميس، لهجمات في خليج عمان، لم يُحدد مصدرها، فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي البحري.
ومنذ الخميس، حمّلت واشنطن طهران مسؤولية الهجمات التي وقعت أثناء وجود رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طهران لإجراء محادثات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي: "إيران هي من ارتكبت الهجوم. هذا هو الأحدث في سلسلة الهجمات التي شنتها إيران وأذرعها ضد الولايات والمتحدة وحلفائها".
ويأتي الحادث، بعد نحو شهر على تعرض 4 ناقلات نفط، لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية الإماراتية، مما تسبب في إلحاق ضرر بالناقلات.
واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات، التي جاءت في وقت تصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
02:50 PM

وزير خارجية بريطانيا: نحن شبه متأكدين أن إيران خلف هجمات ناقلات النفط

قال: لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك.. ونحث على وقف التصعيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الأحد، إن بلاده "شبه متأكدة" من أن إيران تقف وراء الاعتداءات التي استهدفت ناقلتي النفط في خليج عمان، الخميس الماضي، وذلك بعد إنجازها "تقييماً استخباراتياً".
ونقلت وكالة "رويترز" عن "هنت" قوله: "أنجزنا تقييماً استخباراتياً خاصاً بنا، ونحن شبه متأكدين من أن إيران غالباً تقف وراء تلك الاعتداءات".
وأضاف: "لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك.. نحث كل الأطراف على وقف التصعيد فيما يتعلق بالهجوم على الناقلتين".
وتعرضت ناقلة نفط يابانية وأخرى نرويجية، صباح الخميس، لهجمات في خليج عمان، لم يُحدد مصدرها، فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي البحري.
ومنذ الخميس، حمّلت واشنطن طهران مسؤولية الهجمات التي وقعت أثناء وجود رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طهران لإجراء محادثات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي: "إيران هي من ارتكبت الهجوم. هذا هو الأحدث في سلسلة الهجمات التي شنتها إيران وأذرعها ضد الولايات والمتحدة وحلفائها".
ويأتي الحادث، بعد نحو شهر على تعرض 4 ناقلات نفط، لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية الإماراتية، مما تسبب في إلحاق ضرر بالناقلات.
واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات، التي جاءت في وقت تصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران.

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