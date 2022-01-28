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رئاسة الحرمين توفر حزمة من الخدمات التوجيهية والإرشادية

تخصيص أكثر من 40 مطوفًا في المسجد الحرام لتلبية الاحتياجات

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الجمعة حزمة من الخدمات التوجيهية والإرشادية لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين.

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر الفريح: الرئاسة جندت جميع خدماتها التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب والإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين والإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام وفق الخطط والرؤى المعدة.

وأضاف: الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب زودت الدواليب والأرفف المخصصة بالمصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها وكذلك التفاسير الميسرة حيث بلغ عدد المصاحف (95,473) داخل المسجد الحرام ، كما قامت الإدارة بعملية تنظيف وتعقيم الدواليب والمصاحف الموجودة في أروقة المسجد الحرام، شملت الدواليب والمصاحف الموجودة في توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة.

وخصصت الوكالة أكثر من 40 مطوفًا في المسجد الحرام ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي يشاركون في تقديم خدمة التطويف، وتلبية احتياجات المعتمرين ومرافقتهم وإرشادهم لأداء نسكهم وفق الهدي النبوي مع ضرورة تقيدهم بالإجراءات الاحترازية.

ووفرت الرئاسة سبعة مواقع داخل المسجد الحرام، وأربعة مكاتب للرد عن السائلين هاتفياً يقوم عليها (32) شيخا مشاركا و عددا من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار (24) ساعة.

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رئاسة الحرمين توفر حزمة من الخدمات التوجيهية والإرشادية
سبق

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الجمعة حزمة من الخدمات التوجيهية والإرشادية لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين.

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر الفريح: الرئاسة جندت جميع خدماتها التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب والإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين والإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام وفق الخطط والرؤى المعدة.

وأضاف: الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب زودت الدواليب والأرفف المخصصة بالمصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها وكذلك التفاسير الميسرة حيث بلغ عدد المصاحف (95,473) داخل المسجد الحرام ، كما قامت الإدارة بعملية تنظيف وتعقيم الدواليب والمصاحف الموجودة في أروقة المسجد الحرام، شملت الدواليب والمصاحف الموجودة في توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة.

وخصصت الوكالة أكثر من 40 مطوفًا في المسجد الحرام ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي يشاركون في تقديم خدمة التطويف، وتلبية احتياجات المعتمرين ومرافقتهم وإرشادهم لأداء نسكهم وفق الهدي النبوي مع ضرورة تقيدهم بالإجراءات الاحترازية.

ووفرت الرئاسة سبعة مواقع داخل المسجد الحرام، وأربعة مكاتب للرد عن السائلين هاتفياً يقوم عليها (32) شيخا مشاركا و عددا من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار (24) ساعة.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
03:03 PM

رئاسة الحرمين توفر حزمة من الخدمات التوجيهية والإرشادية

تخصيص أكثر من 40 مطوفًا في المسجد الحرام لتلبية الاحتياجات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الجمعة حزمة من الخدمات التوجيهية والإرشادية لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين.

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر الفريح: الرئاسة جندت جميع خدماتها التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب والإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين والإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام وفق الخطط والرؤى المعدة.

وأضاف: الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب زودت الدواليب والأرفف المخصصة بالمصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها وكذلك التفاسير الميسرة حيث بلغ عدد المصاحف (95,473) داخل المسجد الحرام ، كما قامت الإدارة بعملية تنظيف وتعقيم الدواليب والمصاحف الموجودة في أروقة المسجد الحرام، شملت الدواليب والمصاحف الموجودة في توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة.

وخصصت الوكالة أكثر من 40 مطوفًا في المسجد الحرام ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي يشاركون في تقديم خدمة التطويف، وتلبية احتياجات المعتمرين ومرافقتهم وإرشادهم لأداء نسكهم وفق الهدي النبوي مع ضرورة تقيدهم بالإجراءات الاحترازية.

ووفرت الرئاسة سبعة مواقع داخل المسجد الحرام، وأربعة مكاتب للرد عن السائلين هاتفياً يقوم عليها (32) شيخا مشاركا و عددا من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار (24) ساعة.

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