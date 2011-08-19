احتمالات الأمطار والأجواء الحارة.. توقعات "الحصيني" خلال الـ36 ساعة المقبلة

الرياح متوسطة غدًا الجمعة على أجزاء من القطاع الغربي وعلى العاصمة الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أن تسود أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا، ومعتدلة على المرتفعات الجبلية نهارًا تميل للبرودة فجرًا خلال الـ36 ساعة المقبلة من اليوم الخميس وحتى مساء غد الجمعة.

وأضاف الحصيني أن هناك احتمالات لسقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (عسير، وجازان، والباحة، والربع الخالي، والإمارات).

وتابع في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أن كلًّا من سلطنة عمان واليمن، ستشهدان اليوم الخميس نشاطًا متوسطًا للرياح على طول الساحل الغربي وشرقها وعلى أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية؛ فيما ستكون الرياح متوسطة غدًا الجمعة على أجزاء من القطاع الغربي وعلى العاصمة الرياض وما حولها وعلى الربع الخالي وشرق نجران.