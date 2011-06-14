النفط يواصل ارتفاعه في آسيا

بعد الهجوم على ناقلتَي نفط في بحر عُمان

تواصل أسعار النفط ارتفاعها في آسيا، الجمعة، غداة الهجوم على ناقلتَي نفط في بحر عُمان؛ ما أدّى إلى قفزة في أسعار الخام أمس.

وفي الساعة 04:45 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود)؛ المرجع الأميركي للخام تسليم يوليو 21 سنتاً؛ ليبلغ سعره 52,49 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل "برنت" نفط بحر الشمال؛ المرجع الأوروبي تسليم أغسطس، فقد ارتفع 44 سنتاً إلى 61,75 دولار.

وكانت الأسعار قد سجلت ارتفاعاً كبيراً، أمس، بعد استهداف ناقلتَي نفط في الخليج؛ ما أثار مخاوف من اندلاع نزاعٍ في هذه المنطقة الأساسية لسوق الذهب الأسود.