بريطانيا تحقق في حادث خطف محتمل لسفينة قبالة الإمارات

"الخارجية" وصفت إجراءه بالسريع

‬أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية اليوم (الثلاثاء)، أن الوزارة تحقق في حادثة سفينة قبالة ساحل الإمارات، وذلك بعد أن تحدثت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن حادث خطف محتمل.

وقال المتحدث في بيان نقلته "رويترز": "نحقق على وجه السرعة في حادثة سفينة قبالة ساحل الإمارات".